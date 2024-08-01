В Чебоксарах снесут семь аварийных домов

Когда газовики дадут добро

До 1 сентября в Чебоксарах запланировано снести аварийные дома по улицам Б. Хмельницкого, 56, Гражданской, 81, Ушакова, 29 и 66, Парижской Коммуны, 16а, 20 и 59.

Об этом на еженедельной планерке в администрации города сообщил директор МБУ «Управление жилфондом» Андрей Шестаков. Контракты с подрядчиком заключены. Их исполнение приостановлено из-за того, что от балансодержателей газопроводов не получено разрешение на обрезку газопроводов.

Глава города Чебоксары Владимир Доброхотов поручил устранить все выявленные замечания и провести работу в сроки, обозначенные контрактами. «Прошу ускориться по приведению в порядок муниципальных земель и взять ход благоустройства на личный контроль», — сказал Доброхотов директору МБУ.

Напомним, «СЧ» уже поднимала этот вопрос в номере от 26 июля («Остались без хозяев»). Мы обратили внимание на обстановку, царящую по улице Парижской Коммуны, где расположено несколько расселенных, но до сих пор не снесенных деревянных строений — разбитые окна, разобранные полы и крыши, свалки мусора в бывших дворах. Заброшенные трущобы таят опасность, а по улице Ушакова, 66 уже был пожар.