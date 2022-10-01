Ученым поможет «умник»

Ключ к развитию вузовской науки — поддержка традиций и научных школ

Самая массовая программа по выявлению и поддержке молодых ученых в стране — программа Фонда содействия инновациям «УМНИК» («Участник молодежного научно-инновационного конкурса»). Она существует с 2007 года, и за это время в ней приняли участие 70 тысяч человек, более 12 тысяч стали победителями. О реализации этой и других программ Фонда содействия инновациям в Чувашии наш корреспондент беседует с координатором Чебоксарского представительства, заместителем директора Чебоксарского института (филиала) Московского политехнического университета по научной работе и ДПО Сергеем Тогузовым.

— Сергей Александрович, как молодой человек может проявить себя и получить поддержку в виде гранта на собственную разработку? Насколько сложен алгоритм подачи заявки для участия в программе «УМНИК»?

— Если есть желание реализовать свой проект, то сложного ничего нет. Нужно найти активный конкурс, изучить положение, зарегистрироваться на сайте конкурса, выбрать направление и подходящий полуфинал, заполнить заявку, подготовить презентацию и подготовиться к защите идеи перед экспертным жюри.

Хотелось бы отметить, что Фонд содействия инновациям, реализуя программу «УМНИК», поддерживает молодых ученых, стремящихся реализоваться через инновационную деятельность. Тем самым Фонд стимулирует молодых ученых и специалистов к созданию малых инновационных предприятий, необходимых для коммерциализации результатов научных разработок. В конкурсе могут принять участие молодые ученые в возрасте от 18 до 30 лет включительно и ранее не побеждавшие в конкурсе.

— Если Фонд выделяет молодому ученому немалые средства на разработку, наверняка есть какие-то гарантии того, что деньги не будут попусту растрачены…

— Разумеется, мы просим участников-соискателей грантов разработать бизнес-план инновационного проекта, подать заявку на регистрацию прав на результаты своей интеллектуальной деятельности. С целью проработки перспектив коммерческого использования результатов исследования нужно пройти преакселерационную программу на базе одной из опытных и проверенных организаций, включенных в реестр аккредитованных Фондом преакселераторов. Также нужно обеспечить развитие проекта в части коммерциализации — подать заявку в программу «Старт» либо зарегистрировать малое инновационное предприятие с долевым участием заявителя не менее 50%, либо подписать лицензионное соглашение о возмездной передаче прав на результаты своего исследования.

— А как быть в том случае, если не удастся выполнить все эти условия?

— Ну тогда Фонд вправе потребовать возврата средств гранта. У нас, правда, до сих пор не было случая, когда молодым ученым пришлось бы вернуть деньги.

— В последнее время в экспертной сфере очень много говорят о сложившейся системе имитации научной деятельности, и чаще всего — в отношении вузовской науки. Как вы думаете, в чем причина?

— По моему мнению, проблема таится в «умирании» научных школ в вузах. За последние 30 лет их количество только сокращалось. Правда, сейчас заметно стремление к возрождению научных школ, но сделать это очень непросто. Прежде всего надо определиться с лидерами школ, чтобы они смогли объединить своих приверженцев и возродить устойчивые традиции, передаваемые «от мастера к ученику». Ведь с помощью традиций, в большей степени, происходит передача опыта и самих образцов научной работы.

При этом нужно всячески стимулировать и укреплять связь между учебными заведениями и ведущими предприятиями, развивая и повышая престиж магистров, аспирантов, кандидатов и докторов наук. Как в финансовом плане, так и в имиджевом.

— Чем вы гордитесь в своей научной деятельности?

— Моими студентами и выпускниками. Особенно теми, кто стремится добиться успеха. Стараюсь им помочь, и это у нас получается. Совместная научная работа приводит к решению многих задач предприятий, росту ребят как профессионалов, делая их востребованными на рынке труда Чувашии и России.

— Насколько мне известно, сейчас идет прием заявок на очередной конкурс «УМНИКа»…

— К сожалению, в этом году конкурс может не состояться. Тем не менее, надеюсь, в ближайшие дни удастся решить все бюрократические проблемы. И в этом случае очередной, уже 20-й, финал конкурса «УМНИК» пройдет в декабре в Центре «Мой бизнес».

С другой стороны, в Чувашии, к сожалению, в плане коммерциализации пока не все получается так, как хотелось бы. Уверен, совместными усилиями изменим ситуацию. К примеру, в сентябре этого года в двух ведущих вузах республики при поддержке Минобрнауки России стартовали акселерационные программы студенческих технологических стартапов: более 600 студентов должны создать не менее 100 стартапов. И это только начало.

СПРАВКА «СЧ»

С 2009 по 2021 год в Чувашской Республике победителями программы «УМНИК» (размер гранта — 500 тыс. руб.) стали 279 человек, из них 19 — представители малых предприятий. Объем всех грантов превысил 100 млн руб. Десять победителей конкурса защитили кандидатские диссертации, более 130 оформили свои разработки как интеллектуальную собственность.

По программе «Старт» (размер гранта — от 4 до 12 млн руб.) звания победителя в Чувашии удостоились 58 предприятий, в том числе 4 — в 2021 году. Объем поддержки составил более 154 млн руб.

Шесть предприятий получили почти 84 млн руб. по программе «Развитие», еще десять — по программе «Коммерциализация» с объемом поддержки в 117 млн руб.

Беседу вел Николай Галкин