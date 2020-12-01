Российская наука — чувашским аграриям

Власть, бизнес, ученые и вуз объединились во благо сельского хозяйства

Идея органического земледелия — производства натуральных и «чистых» продуктов питания — все активнее продвигается во всем мире. И Россия, в том числе и Чувашия, с ее бескрайними полями и запасами пресной воды имеет огромный потенциал для развития экспорта в этом направлении, полагают ученые. Еще один шаг на пути к производству «зеленой» сельхозпродукции был сделан на этой неделе в нашей республике. В стенах Чувашского госуниверситета подписали важный документ о научно-техническом сотрудничестве в области развития АПК республики — четырехстороннее соглашение между Минсельхозом Чувашии, ВНИИ фитопатологии, Чебоксарским производственным объединением имени В.И. Чапаева и ЧГУ имени И.Н. Ульянова.

Подписанное соглашение, как отметил ректор вуза Андрей Александров, — явление уникальное. Оно значимо не только для республики, но и для всей страны в целом. Один из приоритетов развития АПК — экологичность продукции, именно такое требование в первую очередь предъявляют к экспортируемой продукции. По словам и.о. министра сельского хозяйства Марины Загребаевой, доля аграрного экспорта в республике растет и для региона крайне важно, чтобы продукция растениеводства и животноводства соответствовала этому параметру. «Подписание соглашения — это шаг к экологии, к современному АПК, а значит рентабельности сельского хозяйства», — заметила она.

Добиться качества сельхозпродукции невозможно без большой науки, и здесь без помощи ученых не обойтись, согласились участники. Связующим звеном между крупнейшими научными центрами в масштабах не только России, но и всего мира — Всероссийским научно-исследовательским институтом фитопатологии и Федеральным научным центром кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса — выступит главный вуз нашей республики. На базе ЧГУ имени И.Н. Ульянова планируется создать научно-исследовательскую площадку для решения задач сельского хозяйства. Здесь также сформируют специализированные группы бакалавриата и магистратуры и будут вести комплексную подготовку аспирантов, чтобы в дальнейшем лучшие из лучших продолжили научную работу в ведущих НИИ России.

Как отметил директор Всероссийского НИИ фитопатологии, профессор РАН, ученый с мировым именем Алексей Глинушкин, подготовку кадров будут вести в области агрономии, ветеринарии, биотехнологий, инженерии для внедрения наукоемких, опережающих мировое развитие технологий. «Это профессии будущего, они востребованы на ближайшие 50 лет», — сообщил ученый.

В рамках четырехстороннего соглашения о сотрудничестве предлагается объединить совместные усилия и с ЧПО имени В.И. Чапаева. Так, планируется проводить разработку и апробацию комплекса аэрозольных средств для сельского хозяйства. Полученные составы будут способствовать увеличению урожайности и повышению качества продукции агропромышленного комплекса республики.

Ученые Чувашского госуниверситета совместно с ВНИИ фитопатологии также разработают наиболее эффективные вещества для борьбы с вредителями и способы их применения, например, пиротехнически-аэрозольным путем. А изготовление опытных образцов, а затем и продукции, будет проходить на ЧПО имени В.И. Чапаева. Испытывать новые разработки будут в сельхозпредприятиях республики.

Таким образом, в итоге совместной научно-технической коллаборации в Чувашии появится замкнутый цикл отработки новой технологии в области защиты растений и кормопроизводства: все его этапы — от разработки, производства до внедрения в сельскохозяйственный оборот — будут проходить в республике. Подобного рода замкнутого цикла в России еще не было, так что Чувашия в этом плане станет пилотным регионом.

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВ,

ректор ЧГУ имени И.Н. Ульянова: «Подписание соглашения о взаимодействии даст новый импульс разработчикам нашего университета. Появятся новые идеи, совместные проекты, открытия, представляющие не только научный интерес, но и имеющие высокое практическое значение. Уверен, партнерство таких серьезных организаций благотворно скажется на состоянии всей сельскохозяйственной отрасли республики». АЛЕКСЕЙ ГЛИНУШКИН,

директор ВНИИ фитопатологии, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, член-корреспондент РАН: «Чувашия — многогранно развитая территория России. Здесь достаточно легко осваивать новые технологии и внедрять новые разработки. Органическое сельское хозяйство, которое с 2020 года начинает развиваться в России, — огромная ниша в том числе и для Чувашии. В республике нет больших полей, но очень сложные ландшафты, которые являются большой проблемой с точки зрения крупнотоннажного производства. Но с точки зрения емкости экологического, органического земледелия — возможности есть. Это дает нам основание расширять сотрудничество с Чувашией. Подписание под руководством РАН соглашения даст импульс развитию экспортного потенциала, производству органической сельскохозяйственной продукции в контролируемых условиях: без опасных организмов, пестицидов, неправильного применения удобрений и агрохимикатов, а главное — позволит рационально использовать земли и земельные ресурсы». ВЛАДИМИР КОСОЛАПОВ,

директор Федерального научного центра кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса, академик РАН: «Такое сотрудничество РАН и региона в области сельского хозяйства, экологии, кадрового потенциала очень важно. Будем вместе трудиться. Мы бы хотели, чтобы научные разработки наших российских ученых приобрели конкретное применение на полях и фермах Чувашии и работали во благо российского сельского хозяйства. Выбор пал на республику не случайно — мы видим успехи региона в сельском хозяйстве».

Фото Олега Мальцева

Чувашские специалисты будут работать вместе с ведущими российскими учеными. Среди них — Алексей Глинушкин, директор ВНИИ фитопатологии, профессор РАН.