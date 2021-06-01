Проекты и романтика «МолГорода»

Капризы погоды молодым людям не помеха

Молодежный форум «МолГород» открыл свои двери для активных и целеустремленных ребят. Студенты вузов и ссузов не только находили друзей, принимали участие в конкурсах и спортивных играх, набирались знаний в беседах с экспертами в различных областях, но и представляли проекты на выставке научно-технического творчества. Экспозиция таких работ на «МолГороде» не в новинку, но впервые несколько участников выставки покажут свои проекты еще и на форуме «iВолга» в смене «Наука и технологии». Вместе с «молгорожанами» с экспонатами выставки ознакомилась и вице-премьер — министр образования и молодежной политики республики Алла Салаева.

Каждый год молодежь со всей Чувашии приезжает на «МолГород» за новыми впечатлениями, но атрибуты форума остаются неизменными — палатки, полевая кухня и песни под гитару… Одним словом — романтика!

«Мы приехали на «МолГород» в первый раз. Очень нравится — необычная жизнь в палатках, — рассказали о своих эмоциях участники форума Софья Гурьева и Екатерина Савоськина. — Можно познакомиться и найти себе новых друзей. Самое классное — это дискотека! Играли в волейбол, лазертаг (командная игра с использованием безопасного лазерного оружия, — Прим. ред.), интеллектуальные игры».

Пока одни ребята участвовали в конкурсах и спортивных играх, для других наступил ответственный момент защиты своих проектов. Каждый участник с энтузиазмом рассказывал о своем изобретении. К примеру, студент ЧГУ имени И.Н. Ульянова Владимир Кольцов достаточно долго обдумывал идею создания роботизированной тележки, которая смогла бы перевозить большое количество товаров, освобождая человека от нагрузки. Все задумки Владимир воплотил в жизнь, и сейчас его робот может транспортировать грузы весом до 120 кг, а планируется увеличить грузоподъемность до 500 кг. При этом тележкой можно управлять с помощью мобильного телефона. Такие роботы будут пользоваться спросом на предприятиях легкой и тяжелой промышленности.

АЛЛА САЛАЕВА,

вице-премьер — министр образования и молодежной политики Чувашии: «Разработки, показанные на выставке — штучный и эксклюзивный продукт. Можно только восхищаться, что такие проекты реализуют именно чувашские школьники и студенты».

Отсутствие водителя в кабине движущегося трактора должно вызывать тревогу у окружающих, но только не на выставке в «МолГороде». Студент Чувашского госуниверситета Сергей Лимонов и аспирант Сергей Мишин разработали систему дистанционного управления роботизированным транспортным средством, способным выполнять некоторые сельскохозяйственные и дорожно-коммунальные задачи при автоматизации производства. Этот экспонат будет представлен на форуме «iВолга» в Самаре.

«Разработки студентов университета заслуживают того, чтобы быть представленными на различных молодежных форумах самого высокого уровня, в том числе и на «iВолге», — считает ректор ЧГУ имени И.Н. Ульянова Андрей Александров.

Ребята из других образовательных учреждений также демонстрировали интересные проекты. На «iВолгу» со своей работой поедет студент чебоксарского «Политеха» Алексей Федотов — его исследование посвящено оценке возможностей тестирования больших интегральных схем с помощью технологии JTAG и изучению ее технологических особенностей при проектировании печатаных плат на предприятии. «С этой разработкой я участвовал в международной конференции московского «Политеха» и писал научную работу. Мы планируем в дальнейшем развивать этот проект и ни в коем случае его не забрасывать», — сказал Алексей.

Еще одна интересная разработка касается сферы образования — это проект Ивана Борисова, студента Чебоксарского профессионального колледжа имени Н.В. Никольского, который предлагает усовершенствовать учебный процесс при помощи мобильного приложения. По замыслу автора, в одной программе появится возможность создать личные кабинеты преподавателя, студента и администрации учебного заведения.

Уже после выставки Алла Салаева в рамках круглого стола обсудила с ректорами университетов и руководителями ссузов стратегию работы с ребятами, которые планируют связать жизнь с научной деятельностью.

Между тем первая смена на «МолГороде» закончилась 13 июня. В этот же день должно было состояться открытие второй смены, но в ситуацию вмешались погодные катаклизмы. Как рассказал в своем аккаунте в Инстаграме глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, из-за проливных дождей территорию палаточного городка подтопило, и в итоге участников форума на время вывезли в Заволжскую школу, где им организовали горячее питание.

Когда небесная канцелярия успокоилась, ребята сразу же вернулись в палаточный городок. Участников второй смены ожидала интересная культурная и образовательная программа. Вторая смена на форуме «МолГород» завершится 17 июня.

Фото Олега Мальцева