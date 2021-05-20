Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск выступит на марафоне «Новое Знание», который стартовал сегодня в Москве. Об этом заявил на открытии мероприятия первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. «Перед вами в эти три дня выступят Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Герман Греф, Сергей Собянин, основатель Apple Стив Возняк, Олег Тиньков, Михаил Ковальчук, Валерий Гергиев, Илон Маск. Это мировые имена и лучшие специалисты в своей сфере», — сказал Кириенко.

Марафон пройдет с 20 по 22 мая в восьми городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. В программе запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

Кстати, ровно месяц назад, 20 апреля, житель Чувашии Олег Корняков опубликовал в социальных сетях видеообращение к Илону Маску с просьбой взять у него интервью. Возможно, многие из ответов на свои вопросы он и другие поклонники таланта Илона Маска получат во время его выступления на марафоне «Новое Знание».