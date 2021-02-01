АЛЕНА АРШИНОВА

депутат Госдумы

«В этом году День российской науки имеет особое значение — 2021 год объявлен Президентом страны Владимиром Путиным «Годом науки и технологий» в России. Наука — один из важнейших ресурсов социального и экономического развития. В современном постиндустриальном обществе востребованность результатов научных открытий и достижений постоянно растет. Именно поэтому в Чувашии особое значение придают формированию эффективной инновационной среды, созданию современных научно-технических центров, технопарков, модернизации лабораторий вузов, оказывается поддержка перспективным исследованиям и талантливой молодежи».