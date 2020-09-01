Инновационные программы Российской академии наук будут внедряться на предприятиях Чувашии

Врио Главы Чувашии Олег Николаев и президент Российской академии наук Александр Сергеев обсудили совместную деятельность в сфере реализации комплексных научных и научно-технических программ, формирования и поддержки проектной работы, способствующей развитию и вовлечению потенциала научных и инновационных организаций в экономику республики. Рабочая встреча состоялась 2 сентября в Москве. В результате Чувашская Республика и Российская академия наук подписали соглашение о сотрудничестве.

«Нам очень приятно оказаться в числе регионов, которые подписали соглашение с Российской академией наук. Регион, несомненно, заинтересован в фундаментальных научных исследованиях, которые мы бы могли продвигать дальше, применять уже с точки зрения прикладной науки и реализовывать в виде экономических проектов. Убежден, что наша совместная работа придаст новый импульс развитию научных исследований», – высказал уверенность в будущем успехе Олег Николаев.

Также руководитель региона предложил создать в столице Чувашии представительство РАН. Подобный шаг поможет соединить научно-исследовательскую работу в вузах и инновационную деятельность в организациях реального сектора экономики.

Александр Сергеев положительно откликнулся на инициативу, отметив, что «для РАН политика пространственного развития страны на научно-технологических рельсах ​ является важной задачей».

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