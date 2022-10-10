Нам есть кем и чем гордиться. Республика в событиях и лицах. 25-31 октября

25 октября

1885 — в с. Большие Бюрганы Буинского уезда (ныне Буинского района Республики Татарстан) родился Дмитрий Петрович Петров (Юман), писатель, историк, экономист, видный общественно-политический деятель. С 1917 года — председатель исполкома Симбирского губернского Совета крестьянских депутатов, председатель Центрального чувашского военного совета, член Комитета Учредительного собрания (Комуч), возглавлял Статистическое бюро Чувашской автономной области. Известен как литератор, публицист, переводчик. В содружестве с И. Максимовым-Кошкинским им был написан сценарий чувашского фильма «Ял» (Вихрь на Волге).

1924 — в д. Килейкасы Цивильского района родился Владимир Михайлович Бурмистров, известный краевед, заслуженный учитель Чувашской АССР. Автор книг «Наши земляки — герои Гражданской войны», «Так сражались земляки», «Наши земляки — партизаны и подпольщики Великой Отечественной войны» и других.

1938 — за отвагу и мужество, проявленные в боях с японскими милитаристами в районе озера Хасан, звание Героя Советского Союза присвоено чебоксарцу, командиру танкового взвода лейтенанту Вячеславу Петровичу Винокурову. Отличился в сражении за высоту Безымянная, заменил выбывшего из строя командира роты. Оказавшись в окружении в подбитом танке, выдержал 27-часовую осаду. В Великой Отечественной войне участвовал с октября 1941 года, командовал 200?й отдельной танковой бригадой. Погиб 30 ноября 1942 года в бою у деревни Киткино Смоленской области. Имя первого Героя Советского Союза из Чувашии носят улицы в городах Чебоксары и Новочебоксарск.

1939 — в д. Уразкасы Янтиковского района родился Алексей Николаевич Александров, заслуженный юрист РСФСР. Работал в прокуратуре Калининградской области, военной прокуратуре Балтийского флота, был начальником группы главной военной прокуратуры СССР и Российской Федерации. Один из организаторов и руководителей Федеральной национально-культурной автономии чувашей и Московской региональной общественной организации офицеров из Чувашии «Сыны Отечества». Автор учебных пособий по криминалистике, соавтор историко-документальной книги «Расследование цареубийства. Секретные документы».

1975 — на Чебоксарском заводе промышленных тракторов собран первый тяжелый гусеничный трактор-бульдозер модели Т-330.

26 октября

1908 — в д. Кольцовка Ядринского уезда (ныне Вурнарского района) родился Сергей Ксенофонтович Коротков, председатель колхоза им. Сталина (с 1961 года — им. Ленина) Вурнарского района, дважды Герой Социалистического Труда. Первой золотой медалью «Серп и Молот» награжден в 1947 году за получение высоких урожаев ржи и пшеницы, второй в 1961 году — за большие успехи в увеличении производства мяса и молока. 13-ти лучшим хлеборобам возглавляемого им колхоза были присвоены звания Героя Социалистического Труда, 24 передовика награждены орденом Ленина.

1938 — Президиум Верховного Совета РСФСР своим указом отнес поселки Вурнары, Ибреси и Козловку к категории рабочих поселков. Козловка в 1967 году получила статус города.

1940 — постановлением Совнаркома Чувашской АССР открыт Музей чувашской литературы и искусства (ныне — Литературный музей им. К.В. Иванова, обособленное подразделение Чувашского национального музея). Открытие было приурочено к 50-летию со дня рождения классика чувашской литературы Константина Иванова.

1944 — звание Героя Советского Союза присвоено уроженцу д. Аникеево Чебоксарского уезда (ныне в черте Чебоксар) Ивану Николаевичу Герасимову, заместителю командира эскадрильи штурмовой авиационной дивизии. Выпускник Чебоксарского аэроклуба в Великой Отечественной войне произвел 97 боевых вылетов. После войны генерал-майор авиации И.Н. Герасимов занимал командные должности в ВВС.

1968 — 22-летний боксер Валериан Соколов первым из спортсменов Чувашии стал чемпионом Олимпийских игр. Родился в 1946 году в д. Шихабылово Урмарского района. Был главным тренером Вооруженных сил СССР, председателем тренерского совета Федерации бокса России. Именем заслуженного мастера спорта СССР по боксу В. Соколова названы Чебоксарская детско-юношеская спортивная школа, улица в г. Чебоксары.

2011 — в Чебоксарах открылся памятник первому директору Чебоксарского приборостроительного завода (ныне ОАО «Чебоксарское научно-производственное предприятие «Элара» им. Г. Ильенко), почетному гражданину г. Чебоксары Глебу Андреевичу Ильенко. В память о легендарном директоре ЧПЗ названа одна из новых улиц в северо-западном жилом массиве столицы Чувашии. На доме, где он жил в последние годы, установлена мемориальная доска с барельефом. В 2008 году у проходной завода его основателю открыт памятник.

27 октября

1954 — за мужество и героизм, проявленные при испытательных полетах на реактивных самолетах выпускнику средней школы рабочего поселка Козловка, заслуженному летчику-испытателю СССР майору Александру Ильичу Казакову присвоено звание Героя Советского Союза.

1959 — в совхозе «Ульяновский» Ульяновской области родилась Ольга Викторовна Шарапова, заслуженный врач Чувашской Республики, Российской Федерации. В 1994-2008 годах была министром здравоохранения Чувашской Республики, директором Департамента медико-социальных проблем семьи, материнства и детства Министерства здравоохранения России, заместителем министра здравоохранения Российской Федерации. С 2017 года работает главным врачом Московской городской клинической больницы им. В.В. Виноградова. Имеет более 100 опубликованных научных работ.

1990 — Верховный Совет Чувашии принял Закон «О языках в Чувашской Республике». В 2003 году Государственный Совет Чувашской Республики принял новую редакцию Закона, в которой государственный статус закрепляется за чувашским и русским языками.

28 октября

1899 — в д. Сормпось-Мочей Ядринского уезда (ныне Аликовского района) родился Дмитрий Яковлевич Митьков, государственный и партийный деятель. Работал на руководящих должностях в районах республики, был заместителем председателя Совнаркома Чувашской АССР, заместителем председателя Верховного Совета Чувашской АССР. В 1955-1963 годах — председатель Верховного Совета Чувашской АССР, заведующий Партийным архивом Чувашского обкома КПСС.

1929 — в д. Пронькасы Чебоксарского района родился Станислав Романович Малютин, заслуженный работник высшей школы Чувашской АССР, заслуженный деятель науки Российской Федерации. В 1989-1996 годах был директором Чувашского государственного института гуманитарных наук. Автор свыше 80 научных работ, разработок, внедренных в практику управления сельскохозяйственным производством, а также цикла проблемных статей, посвященных вопросам развития национального языка, культуры, науки.

1941 — Совнарком Чувашской АССР и бюро обкома ВКП(б) приняли постановление о возведении на территории Чувашской АССР Сурского и Казанского оборонительных рубежей. 85 тысяч человек ежедневно принимали участие в строительстве рубежей общей протяженностью 380 км. Работы были завершены в январе 1942 года, оборудовано 2347 огневых точек, 1490 землянок.

1987 — в Чебоксарах открылся первый в СССР филиал межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза». Генеральный директор МНТК «Микрохирургия глаза», Герой Социалистического Труда Святослав Николаевич Федоров, в 1958-1960 годах заведовавший клиническим отделением Чебоксарского филиала Государственного института глазных болезней им. Гельмгольца, отметил: «Символично, что первый филиал МНТК «Микрохирургия глаза» открылся именно в Чебоксарах. Здесь был изготовлен первый искусственный хрусталик, здесь была произведена первая новаторская операция, здесь на агрегатном заводе был изготовлен офтальмологический конвейер, который оказался значительно лучше зарубежного».

29 октября

1870 — в с. Байдеряково Тетюшского уезда (ныне Яльчикского района) родился Никандр Иванович Миролюбов, известный правовед-профессор. Служил в судебных учреждениях, работал на кафедре уголовного права Казанского университета, был прокурором Казанской судебной палаты, надзирающим прокурором комиссии следователя Н.А. Соколова по расследованию убийства царской семьи. Один из организаторов Харбинского русского университета, председатель Общества русских эмигрантов. Автор статей по китайскому праву.

1929 — по решению правления Центросоюза и Секретариата Чувашского обкома ВКП(б) для обслуживания системы потребительской кооперации кадрами работников создан Чебоксарский кооперативный техникум. За годы деятельности здесь подготовлено более 30 тысяч специалистов для системы потребительской кооперации.

1930 — в с. Зиреклы Новошешминского района Республики Татарстан родился Минвалей Мингалеевич Газымов, заслуженный деятель науки Чувашской Республики, заслуженный врач Российской Федерации.

С 1973 года работал в ЧГУ им. И.Н. Ульянова заведующим кафедрой урологии. Возглавлял Ассоциацию урологов Чувашии, был членом межведомственной комиссии Минздрава Российской Федерации по уронефрологии. Имеет более 170 научных публикаций, монографий по вопросам лечения и профилактики мочекаменной болезни и хирургической эндокринологии.

2011 — в столице Чувашии открылся Музей истории трактора — единственный в России подобного профиля. В коллекции музея можно увидеть более 50 раритетных колесных, гусеничных, промышленных, трелевочных тракторов, многие из которых на ходу.

30 октября

1892 — в с. Яншихово-Норваши Цивильского уезда (ныне Янтиковского района) родился Степан Максимович Максимов, композитор, один из основоположников современного профессионального музыкального искусства Чувашии, заслуженный деятель искусств ЧАССР.

Широкую славу за пределами республики чувашской музыке принесли его фольклористические и композиторские труды. Его заботами о кадрах национального музыкального искусства в Чебоксарах начали свой творческий путь несколько поколений музыкантов всех специальностей. Большой вклад внес в изучение чувашской народной музыки, им было собрано более двух тысяч песен и инструментальных мелодий, изданы ценнейшие сборники, составившие, по признанию специалистов, энциклопедию народной музыки. Имя С.М. Максимова присвоено Чебоксарской детской музыкальной школе № 1, одной из улиц столицы Чувашии.

1904 — в д. Рогожники Вятской губернии (ныне Шарангского района Нижегородской области) родился Андрей Михайлович Рогожников. В июне 1944 года отличился при наведении моста через реку Днепр в районе г. Могилева. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года. После войны жил и работал в Чебоксарах.

1947 — в г. Канаше родился Владимир Константинович Егоров, государственный деятель, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации. В 1974-1991 годах — заведующий отделом пропаганды ЦК ВЛКСМ, заместитель главного редактора журнала «Молодой коммунист», ректор Литературного института им. А.М. Горького, заместитель заведующего отделом культуры ЦК КПСС, референт Генерального секретаря ЦК КПСС, помощник Президента СССР по вопросам культуры и религии. С 1996 года — директор Российской государственной библиотеки, министр культуры Российской Федерации, президент-ректор Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации.

1968 — при Чувашской государственной филармонии образован ансамбль «Сеспель» — первый профессиональный коллектив в республике, работающий в жанре эстрадной песни. С первых дней основным направлением работы коллектива стала пропаганда чувашской эстрады.

31 октября

1927 — в с. Большие Яльчики Яльчикского района родился Геннадий Никандрович Волков, заслуженный учитель Чувашской АССР, заслуженный деятель науки Российской Федерации, действительный член Академии педагогических наук СССР, почетный гражданин Чувашской Республики. Г. Волков — известный в России и за рубежом ученый-педагог, основатель нового направления в педагогической науке — этнопедагогики. Автор более 700 научных работ. Им разработана программа умственного, физического, трудового и нравственного воспитания посредством использования педагогической культуры наций и народностей. Награжден золотой медалью Гердера, медалями К.Д. Ушинского, Я.А. Коменского, орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой».

1941 — в Алатырь прибыл челюстно-лицевой и офтальмологический эвакогоспиталь № 1366, который был сформирован в июле в Москве. Раненых и больных начал принимать с 11 ноября. Госпиталь был развернут на 380 коек, в октябре 1942 года реэвакуирован в г. Горький.

1942 — в с. Ходары Шумерлинского района родился Юрий Дмитриевич Кудаков, композитор, педагог, заслуженный работник культуры Чувашской АССР, Российской Федерации, лауреат премии комсомола Чувашии им. М. Сеспеля. Автор популярных песен, хоровых сюит, инструментальных сочинений, музыки к театральным спектаклям. Большое место в творчестве композитора занимает концертная и музыкально-пропагандистская деятельность.