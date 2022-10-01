Делегация Чувашии приняла участие в форуме по развитию детского туризма

Главный тренд — открытия

«Форум по развитию детского туризма в Нижнем Новгороде в этом году объединился с площадкой форума креативных территорий. Два дня мы с командой Чувашии от культуры и образования участвовали в различных сессиях. Делились своими лучшими практиками, отмечали лучший опыт других. Нас было много: заместитель министра культуры Георгий Богуславский, начальник управления образования Чебоксар Елена Сахарова с руководителями столичных школ, руководитель Туристско-информационного центра Анна Казанцева, директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова… В Чувашии детский туризм есть, развивается. Но инструментарий, который сегодня дают национальные проекты, федеральные площадки, настолько разнообразен, что его необходимо использовать максимально. Спасибо за работу. Судя по обратной связи, каждый взял на заметку интересные идеи в своем направлении».

Такую запись на своей страничке в Телеграм сделала на днях депутат Госдумы России, руководитель рабочей группы по развитию детского и молодежного туризма Алла Салаева. Программа «Столица детского туризма» Федерального агентства по туризму, участие в которой приняла представительная делегация из Чувашии, стартовала в Нижнем Новгороде 11 октября. А ключевым деловым событием программы стал Форум по развитию детского туризма. В его рамках прошло обсуждение успешных практик развития детского туризма и федеральных программ поддержки детского и школьного туризма.

По словам заместителя руководителя Федерального агентства по туризму Елены Лысенковой, главным субъектом развития детского туризма будут являться туроператоры. Их задача — формирование безопасных продуктов, интересных, с образовательным и активным контентом. Дети должны не только отдыхать, но и расширять кругозор, развиваться, ведь познание любых школьных предметов через путешествия происходит намного легче.

Сегодня в стране уже реализуется множество программ, направленных на развитие детского туризма. Детским туристическим кешбэком, например, воспользовались уже более 850 тысяч детей, среди других программ — короткие культурно-познавательные путешествия для детей по своему и соседним регионам, уже свыше 50 тысяч человек стали участниками проекта «Больше, чем путешествие»…

О том, как тренды в индустрии диктуют политику развития детского туризма, рассказала на форуме Алла Салаева. «Тема детского туризма выходит на новый уровень, — считает она. — Очень важно зафиксировать это законодательно, сейчас ведется большая работа по подготовке предложений и формированию нового закона о туризме, где детский туризм выделен в отдельный блок… В планах создать четкое понимание детского туризма. Главный его тренд — открытия. В ситуации, в которой живет наша страна сейчас, на первый план выходит формирование внутреннего мира ребенка, патриотизма. Каким мы покажем детям мир, таким он с ними и останется. Поэтому сегодня мы вместе делаем очень важное дело — открываем ребятам Россию, ведь именно им предстоит расти достойными и любящими гражданами, за которыми будущее нашей страны».