В Чувашии с начала года в Росреестр поступило 68 тысяч актов о наложении ареста на недвижимость

Если квартира под арестом

Чаще всего арест на недвижимость накладывают из-за долгов собственника или судебных разбирательств, в которых недвижимость, к примеру, квартира, является предметом спора. В Управление Росреестра по Чувашии в этом году поступило 68 тысяч актов о наложении ареста или запрета на недвижимое имущество.

Арестовать недвижимость вправе суды, судебные приставы, налоговая или таможенная службы, разъясняют в Управлении Росреестра по Чувашии. Сделать это могут за долги по кредитам, алиментам, квартплате, в случае оспаривания сделки, за штрафы ГИБДД, налоговые платежи и другое. Распорядиться арестованным имуществом, как напоминают в ведомстве, нельзя — его невозможно ни продать, ни сдать в аренду, ни подарить.

В Росреестр поступают документы о принятии обеспечительных мер. Государственный регистратор прав фиксирует решение об аресте или запрете на объект недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Информация об аресте недвижимости содержится в выписке из ЕГРН. То есть о том, что квартира, дом или земельный участок арестованы, знает собственник этой недвижимости и может узнать потенциальный покупатель.

Проверить, есть ли арест на тот или иной объект, можно бесплатно на сайте Росреестра в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online». Если квартира под арестом или имеет другие обременения, это будет показано в подразделе «Ограничения». Если ареста нет, в «Ограничениях» будет пустая строка. Такую же информацию бесплатно можно получить на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Еще один способ — заказать выписку из ЕГРН об объекте недвижимости в МФЦ, на сайте Росреестра, Кадастровой палаты или на портале Госуслуг. В этом случае услуга платная.

«Решение о снятии запрета или ареста принимает тот орган, который его наложил. Поэтому обращаться нужно либо к судебным приставам, в суд или иной орган, который принял решение об аресте. Эти службы направляют в Росреестр документы о снятии ареста в порядке межведомственного взаимодействия», — сообщили в Управлении Росреестра по Чувашии.