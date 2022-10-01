В выходные поздравьте отцов!

В воскресенье, 16 октября, на территории Чувашии во второй раз пройдут торжества, посвященные всероссийскому Дню отца. Указ о праздновании знаменательного события подписал Президент России Владимир Путин 4 октября 2021 года.

В преддверии праздника представители разных поколений принимают активное участие в различных конкурсах и акциях, приуроченных ко Дню отца. Так, во всех школах республики прошли «Разговоры о важном». Опытные эксперты заострили внимание подрастающего поколения на важности роли отца в семье, поделились историями из своей жизни…

Самые маленькие жители Чувашии участвуют в республиканском конкурсе «Беру пример я с папы моего». Дети в сочинениях рассказывают о том, кем трудятся их папы, какую общественно-полезную работу выполняют и как проводят семейный досуг. По случаю празднования Дня отца в муниципалитетах Чувашии организовали фотоконкурсы. В Красноармейском районе до 14 октября проходит конкурс «Папа в объективе», а в Яльчикском районе — онлайн-конкурс фотографий «Книги мы с отцом читаем». В столице нашей республики 16 октября в Центральной городской библиотеке имени В. Маяковского состоятся семейные выходные «Папа — вам не мама». Участники мероприятия познакомятся с «книжными» папами мира и даже поучаствуют в «Зарядке с папой»…