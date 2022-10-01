В Чувашии обсудят перспективы внутреннего туризма

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25 и 26 ноября в Чебоксарах состоится форум по развитию внутреннего туризма в регионах. Надо сказать, что такое значительное мероприятие в республике пройдет впервые. В рамках форума будут работать четыре круглых стола по самым значимым для региона направлениям развития туристской индустрии.

Помимо проведения круглых столов, намечены и пленарные заседания, и большая культурная программа. В частности, будут представлены мастер-классы мастеров народно-художественных промыслов и ремесленников Чувашии, а также участников форума познакомят с мероприятиями, посвященными Дню чувашской вышивки. Среди тем деловой программы — этнический туризм и профессиональные кадры в индустрии гостеприимства. «Наша миссия — показать потенциал и привлекательные стороны Чувашии туркомпаниям, турфирмам, экспертам отрасли. Впервые организовывая такое масштабное мероприятие, важно обозначить наши возможности, раскрыть резервы», — отметил Глава республики.

ЦИФРА 154 гостиницы насчитывается сейчас в Чувашии

Выступая на совещании по проведению первого в республике туристского форума, Олег Николаев напомнил, что согласно принятым за последние два года концепции и госпрограмме развития туризма в Чувашской Республике турпоток в регионе должен быть доведен до миллиона человек к 2025 году, ожидается появление новых туристических маршрутов и программ. Поэтому важно обеспечить системный подход для развития туристической отрасли. Это касается объектов размещения, транспортной инфраструктуры, сервисов сопровождения, кадрового обеспечения. Важным акцентом предстоящего мероприятия станет презентация новых туристических программ и маршрутов от местных туроператоров, которые в перспективе будут встроены в межрегиональные туристские программы и маршруты.

Как подчеркнула депутат Госдумы, член Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева, которая по предложению Главы республики возглавила оргкомитет форума — регионам важно максимально широко презентовать свой потенциал. «На площадке форума мы, в первую очередь, акцентируем внимание на самых значимых для нас проектах. «Большая Волга» — проект, который в День республики на выездном заседании Комитета Госдумы России по туризму и развитию туристической инфраструктуры детально рассмотрели для совместной с регионами работы над проектом федеральной программы по развитию речного транспорта. Еще один стимул продвижения городов на Волге — санаторно-курортное лечение — наши здравницы, природа, экология. Детский туризм — в этой части необходимо взять лучшие практики страны, чтобы переложить их на наши реалии», — сказала депутат.

СПРАВКА «СЧ»

К 2030 году планируется обеспечить вхождение Чувашии в первую двадцатку Национального туристического рейтинга, в 30 раз увеличить долю туризма в валовом региональном продукте, в 10 раз — количество туристов и более чем в 3,5 раза — количество рабочих мест в отрасли.

В свою очередь вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Краснов сообщил, что для региона этот форум — возможность презентации всего многообразия туристических маршрутов и программ, существующих в Чувашии. Возможность показать потенциал межрегионального маршрута «Великий Волжский путь» и городов на Волге — Чебоксары, Новочебоксарск, Мариинский Посад и Козловка. И, конечно же, познакомить тех, кто приедет на форум, с богатой национальной культурой и традициями, кухней, музеями и ремесленным творчеством — всем, чем богата Чувашия.

Большой популярностью у гостей Чувашии в текущем сезоне пользовались Мокринский мост в Канашском районе, смотровая площадка «Птичий полет» на берегу Волги в Козловском районе, мемориальный комплекс «Строителям безмолвных рубежей», расположенный на трассе М-7, монастыри Чебоксар, Цивильска и Алатыря, этнокомплексы «Ясна» и «Чуваш керем», музей чувашской вышивки, музей истории трактора и музей истории пивоварения, расположенные в Чебоксарах. Как констатировал глава Минэкономразвития, туристическая отрасль сегодня характеризуется заметным оживлением. После рекордов в сфере круизного туризма можно смело говорить о стабильном росте потока осознанных туристов, приезжающих погрузиться в путешествие по Чувашии.

МЕЖДУ ТЕМ

В эти дни в Нижнем Новгороде проходит форум, посвященный развитию детского туризма, в котором принимает участие и делегация из Чувашии. На одной из площадок форума выступила депутат Госдумы Алла Салаева, отметив, что важно синхронизировать на одной площадке, посвященной детскому туризму, все структуры индустрии — законодателей, Ростуризм, министерства культуры и просвещения, туроператоров. В своем телеграм-канале она написала, что четкое понимание структуры, поддержка государства, качественная организация со стороны регионов являются рабочим механизмом по развитию детского туризма. «Каким мы покажем детям мир, таким он с ними и останется. И вместе мы делаем важное — открываем ребятам Россию, ведь именно им предстоит расти гражданами, за которыми будущее страны», — отметила, в частности, Алла Салаева.