Технопарк «БРЕСЛЕР» получит господдержку в размере 505 млн рублей

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По итогам защиты управленческой командой Чувашии проекта чебоксарского электротехнического технопарка «БРЕСЛЕР» по методической программе Минпромторга России «Лидеры развития инфраструктуры» стало известно о предоставлении парку господдержки в сумме 505 млн рублей. Общий объем инвестиций составит 674 млн рублей, сообщили в Минпромэнерго Чувашии.
По оценке главы министерства Александра Кондратьева, такой технопарк уникален для республики, благодаря ему удастся углубить специализацию региона в сфере обрабатывающей промышленности, в частности, в электротехнической отрасли. Технопарк займется разработкой и производством электрической распределительной и регулирующей аппаратуры и позволит создать порядка 500 рабочих мест.
Проект планируется начать уже в этом году. Парк создадут по типу Brownfield — это индустриальные парки, организованные на основе уже имеющихся построек. В рамках технопарка создадут центры коллективного пользования опытно-промышленным оборудованием и обработки данных и конгрессно-выставочный зал.

Опубликовано: 13 октября 2022 г.


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