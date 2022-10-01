Мобилизованные из Чувашии получили первую партию дополнительного обмундирования

Палатки, телефоны, сапоги

В минувшие выходные мобилизованным из Чувашии была доставлена первая партия обмундирования и экипировки. Об этом вчера сообщил на планерке Глава Чувашии Олег Николаев. Он напомнил также, что из резервного фонда Чувашской Республики были выделены средства в размере более 18 млн рублей на закупку необходимых в армейской жизни предметов.

В учебный центр Ульяновской области, где сейчас проходят подготовку наши бойцы, машину с нужными вещами сопровождали руководитель Администрации Главы Чувашии Вячеслав Борисов, председатель ГКЧС Чувашии Сергей Павлов и заместитель военного комиссара республики Евгений Ищенко. Как сообщил «Чувашинформу» Вячеслав Борисов, «ребятам, проходящим в эти дни слаживание в соседнем регионе, сегодня передали плащи и палатки». Кроме того, у наших бойцов появились спальные мешки, балаклавы, перчатки с защитой, мобильные телефоны, резиновые сапоги. А еще им привезли машинки для стрижки. Так что чувашских бойцов, шутят сами ребята, теперь можно будет узнать по прическам.

Руководитель Администрации Главы Чувашии, замвоенкома и председатель ГКЧС провели несколько часов в учебном центре. Пока разгружали машины, они общались с будущими участниками СВО, поддержали их боевой настрой.

Напомним, что «Чувашинформ» на прошлой неделе также навестил мобилизованных из Чувашии в учебном центре в Ульяновской области.

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Полку добровольцев прибывает

В конце сентября на портале госуслуг был запущен новый сервис «Стань добровольцем» — для тех, кто решил добровольно стать участником специальной военной операции. В Чувашии он не остался незамеченным: к началу этой недели через новый сервис подано 347 заявлений о записи в добровольцы. Больше всего заявлений приходит из Чебоксар и Новочебоксарска, сообщает «Чувашинформ». Их внимательно изучают в военкоматах и выносят решения. Некоторые кандидаты в добровольцы получают отказ, чаще всего причинами его являются возраст и состояние здоровья. Положительное заключение получили 312 заявлений.

Кроме того, напомним, любой желающий стать добровольцем житель республики может обратиться в военкомат по месту жительства.