На вопросы жителей республики ответил военный комиссар Чувашии Бахтиер Холиков

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

— По каким воинским учетным специальностям будут призываться жители республики, и в каком количестве установлено задание?

— В рамках частичной мобилизации будут призываться граждане, чья армейская специализация необходима для выполнения задач. Это — стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. При этом как таковой очередности призыва граждан, пребывающих в запасе, не установлено. Но, тем не менее, приоритет отдается гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности. Необходимо понимать, что количество призываемых определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей. Одним из основных факторов является наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого опыта.

— Какие возрастные рамки установлены в рамках частичной мобилизации для граждан? Будут ли призываться женщины?

— В соответствии с российским законодательством подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет, а при дальнейшей (возможной) необходимости — и граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава в возрасте до 50 лет. Конечно же, имеются такие должности, которые могут замещаться женщинами, имеющими соответствующие военно-учетные специальности. К ним относятся, например, медицинские работники, но потребность в таких специалистах минимальная.

На призывной пункт — с флагом России. Фото Олега Мальцева
Опубликовано: 26 сентября 2022 г.


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