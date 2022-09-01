Что говорят в Чувашии о референдумах и частичной мобилизации

Россия своих не бросает

ОКСАНА ТИМАКОВА,

жительница Мариуполя, временно проживающая с семьей в нашей республике:

«Полностью поддерживаю решение провести референдум. Это очень важно и нужно, для того чтобы мы смогли, наконец, вернуться домой, увидеться со своими родными и близкими, зажить спокойной полноценной жизнью. У меня остались в Мариуполе родители, брат, за которых мы все сильно переживаем… Хочется перестать жить в страхе, чтобы уже прекратился весь тот ужас, что творится сейчас на нашей земле. Мы вместе с соотечественниками, проживающими в санатории «Вега», ждем референдума. Думаю, нам тоже позволят принять в нем участие на общих основаниях. Во всяком случае, этот вопрос сейчас как раз обсуждается, и если будет организован избирательный участок, я готова войти в избирательную комиссию».

ДЕНИС СПИРИН,

глава администрации г. Чебоксары:

«С востоком Украины у нас давние связи. В годы Великой Отечественной десятки эвакуированных предприятий и их коллективы трудились на земле Чувашии, в Чебоксарах.

Во время поездки на Донбасс вместе с Главой Чувашской Республики Олегом Николаевым мы заключили соглашения о сотрудничестве и определили, чем могут помочь правительство Чувашии и наши предприятия в восстановлении, запуске производств на освобожденных территориях. Мы много общались с жителями региона, видели настроения людей, прочувствовали их боль и убежденность в том, что Россия своих не бросает.

Уверен, что чебоксарцы также горячо поддержат референдумы граждан ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и с открытым сердцем примут все братские народы в нашу огромную семью под названием Россия».

ПАВЕЛ ЛИТВИНЕНКО,

депутат Чебоксарского городского Собрания седьмого созыва, полковник запаса:

«Жители ДНР и ЛНР, как и любые другие люди во всем мире, имеют безоговорочное право на самоопределение. Безусловно, они хотят для себя стабильности, мира, защиты своего будущего, и если они выскажут свое волеизъявление на референдуме, то никакая сила не вправе заставить их жить иначе. Это абсолютно легитимный и правовой инструмент, и никакого двоякого трактования данного процесса быть не может.

Что касается частичной мобилизации, то считаю абсолютно верным и правильным то, что люди, уже имеющие боевой опыт и определенные профессиональные навыки в военном деле, отдельные учетные специальности, могут быть в несколько раз полезнее, чем даже молодые добровольцы, которые хотят участвовать в спецоперации, но при этом не имеют такого опыта. Это в какой-то мере и забота о подрастающем поколении».

ГЕННАДИЙ МАТВЕЕВ,

председатель правления Чувашской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы — «Инвалиды войны»:

«Если люди, проживающие на исконно русских землях, решили провести референдум с целью присоединения к России, то никакие указания Запада, никакое его несогласие не имеют значения. Народ принял решение. У нас хороший пример есть — Крым. 90 с лишним процентов изъявили желание присоединиться — присоединились. И что получилось? Только хорошее. Народ вздохнул от этого украинского ига и живет, радуется жизни. И здесь точно так же. Иного не дано».

ШАРИПЖАН КАСАНОВ,

член Общественной палаты Чувашской Республики:

«После того, как Запад практически в открытую выступил против России, и стало понятно, что Украине просто не позволят начать переговорный процесс, иного решения, кроме как провести референдумы на территориях, которые не видят дальнейшего развития вне Российской Федерации, не существует. Нынешние власти Украины давно не считают русскоговорящий народ своим, перейдя к открытым террористическим действиям в отношении него. То же самое ждет и нас, если мы сейчас не дадим еще один бой нацизму.

В связи с создавшимся положением решение о частичной мобилизации, объявленной нашим Президентом Владимиром Путиным, абсолютно своевременное и продуманное. Другого пути у русского мира сегодня просто нет».

Подготовили Елена Тры, Ольга Казакова