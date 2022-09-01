Мужество первых. Чувашия напутствует призванных защищать

В военных комиссариатах республики прошла первая отправка военнослужащих в рамках частичной мобилизации. В Чебоксарах колонна автобусов с призванными мужчинами стартовала от республиканского военкомата.

Местом сбора для них стал актовый зал комиссариата. С напутствиями перед жителями столицы, мобилизованными на защиту интересов страны, выступили ветераны армии и боевых действий. Отслужил молебен и благословил ратников архимандрит Гурий, пожелавший сынам Чувашии сохранить доброту в сердцах и мужественно преодолевать вызовы военной службы. Глава администрации Чебоксар Денис Спирин поблагодарил всех за готовность защищать интересы и будущее России в нелегкое время.

Среди мобилизованных был и один из депутатов городского Собрания столицы республики Юрий Богданов. Получив повестку и имея в армейском прошлом хорошую подготовку, он без раздумий явился в военный комиссариат. «Парни, для меня большая честь сегодня находиться с вами здесь. Поедем без доли сомнений и выполним свой долг. С Богом, парни!» — сказал он.

Так же поступили и его друзья — в этот день они были вместе в колонне, направляющейся к месту подготовки призванных. Эти дни мобилизованные в Чувашии проведут на территории одной из воинских частей в Ульяновской области.

Ход частичной мобилизации в эти дни на личный контроль взял Глава Чувашии Олег Николаев. По его поручению ведется тщательный мониторинг всех мобилизационных процедур.

Колонну с воинами провожали торжественно. Духовой оркестр Росгвардии наполнил плац комиссариата мелодиями, напоминающими о важности защиты интересов России перед внешней угрозой.

Проводить своих близких к военкомату в этот день люди пришли семьями и все желали своим мужьям, братьям и сыновьям скорейшего возвращения после выполнения стоящих перед ними задач — живыми и невредимыми.

Фото Олега Мальцева