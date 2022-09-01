Военком издал приказ

А Госсовет Чувашии поддержал решения Президента России

«В стране объявлена частичная мобилизация. Нашу с вами первоочередную задачу я вижу в том, чтобы открыто и ясно донести позицию руководства страны до жителей республики. Многие из вас являются руководителями предприятий и организаций. Поэтому прошу отнестись к новым условиям политической и социально-экономической жизни со всей ответственностью, с позиции государственных интересов и единства российского народа».

Такими словами открыл очередную, 11-ю, сессию Госсовета Чувашии его председатель Леонид Черкесов. Спикер парламента призвал народных избранников подключиться к работе над новыми вызовами и задачами, поставленными руководством государства.

Одна из таких задач — поддержка семей участников специальной военной операции. На сессии приняты поправки в региональный Закон «Об образовании в Чувашской Республике». Они предусматривают бесплатное двухразовое питание в школах детям добровольцев, проходящих военную службу в батальоне связи «Атал», а также погибших военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Эта мера поддержки будет оказываться школьникам с 1 по 11-й класс, а средства на нее направят из республиканского бюджета. Госсовет Чувашии готов в ближайшее время обсудить новые формы поддержки, учитывая объявленную в России частичную мобилизацию.

В поддержке нуждается и малый и средний бизнес. Хорошей новостью для IT–компаний Чувашии стало принятое на сессии решение снизить с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года налоговые ставки для субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в области информационных технологий. «Надеюсь, — отметил в своем телеграм-канале Леонид Черкесов, — освободившиеся средства помогут талантливым специалистам нашей республики в разработке качественных решений и конкурентоспособных продуктов».

Среди тем сессии была и инициатива увеличить размер штрафа за безбилетный проезд. Сегодня по Закону Чувашской Республики об административных правонарушениях сумма штрафа составляет 100 рублей, причем не менялась она аж с 2007 года. Поначалу предлагалось повысить штрафные санкции для «зайцев» в десять раз, до тысячи рублей. Но в итоге депутаты решили так сильно планку не поднимать и ограничились пятикратным увеличением суммы штрафа, до 500 рублей.

И еще про транспорт. Пусть и вне повестки, но депутат Игорь Моляков обратился к Минтрансу и МВД с просьбой усилить весогабаритный контроль за самосвалами, работающими на строительстве трассы М-12. Ремонт поврежденных республиканских дорог сейчас начат, но депутаты намерены усилить контроль за состоянием трасс.

КСТАТИ На сессии депутаты приняли ряд законопроектов, устанавливающих границы муниципальных округов Чувашской Республики. Они будут соответствовать границам муниципальных районов, установленным ранее.

ПРИКАЗ

военного комиссара Чувашской Республики

21 сентября 2022 г. № 258 г. Чебоксары

Об объявлении мобилизации

Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 с 9 часов 00 мин. 21 сентября 2022 г. объявлена частичная мобилизация на территории Чувашской Республики.

ПРИКАЗЫВАЮ:

§ 1

Всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, проживающим постоянно на территории Чувашской Республики, получившим персональные повестки военного комиссариата, явиться в сроки и пункты, указанные в их персональных повестках.

Гражданам, пребывающим в запасе, временно проживающим на территории Чувашской Республики, немедленно убыть к месту постоянного жительства и прибыть в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях, а при невозможности — в военный комиссариат муниципальных образований по месту состояния на воинском учете.

§ 2

Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военного комиссариата, выезд за пределы района (города) временно запрещается.

§ 3

Призываемые в соответствии с § 1 настоящего приказа офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы запаса при явке по мобилизации обязаны иметь при себе документы и личные вещи, указанные в персональных повестках.

§ 4

Руководителям организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, освободить граждан, призываемых в соответствии с § 1 настоящего приказа, от работы и службы, произвести с ними полный расчет, выплатить им заработную плату и обеспечить их явку в сроки и пункты, указанные в повестках.

§ 5

Граждане Российской Федерации, не явившиеся по мобилизации в указанные им сроки и пункты, и руководители организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, препятствующие своевременной явке граждан по мобилизации, несут ответственность по Закону Российской Федерации.

§ 6

Настоящий приказ объявить и разъяснить во всех организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

ВОЕННЫЙ КОМИССАР ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

полковник

Б. Холиков