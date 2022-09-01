«Другого пути нет»: мнения жителей Чувашии о референдумах и мобилизации

Алла Салаева, депутат Госдумы России:

«Через пару дней Донбасс закроет книгу с самыми страшными событиями в своей истории. Книгу, которая основана на жизнях реальных людей, отданных за родину, за свободу. Книгу, которая написана кровью каждого пострадавшего от геноцида, сотворенного руками нацистского режима киевской власти. Новейшую историю Новороссия начнет писать руками своих граждан – через пару дней в республиках и областях ЛДНР пройдут референдумы о вхождении в состав России.

За это право, за безопасность нашего Отечества сейчас сражаются наши солдаты. Против нас – вместе с бандеровскими подразделениями вооружение коллективного Запада. Частичная мобилизация, о чем сказал Президент — необходимость. Решение сложнейшее, и каждый из нас сегодня почувствовал ту самую тревогу, где-то даже страх, услышав это слово в новостях. Но мы не можем, не имеем морального права оставлять жителей Донбасса. Людей, которые видят свое будущее в России.

Сейчас наша сила в единстве. В единстве с братским народом.

Мы с коллегами-депутатами единогласно поддержали решение Президента.»

Денис Спирин, глава администрации г. Чебоксары

«С востоком Украины нас связывают давние связи. В годы Великой Отечественной десятки эвакуированных предприятий и их коллективы трудились на земле Чувашии, в Чебоксарах.

Во время поездки в Донбасс вместе с Главой Чувашской Республики Олегом Николаевым мы заключили соглашения о сотрудничестве и определили, чем может помочь правительство Чувашии и наши предприятия в восстановлении, запуске производств на освобожденных территориях. Мы много общались с жителями региона, видели настроения людей, прочувствовали их боль и убежденность в том, что Россия своих не бросает.

Уверен, что чебоксарцы так же горячо поддержат референдумы граждан ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и с открытым сердцем примут все братские народы в нашу огромную семью под названием Россия.»

Виталий Тры, первый заместитель председателя республиканского отделения Российского союза ветеранов, подполковник в отставке:

Разговоры о вхождении Донбасса в состав России идут не первый день. Я считаю, что для людей, которые там живут, это очень большое дело, это, по сути, их единственный шанс на спасение. Восемь лет донбассцы живут под обстрелами, которые сейчас практически не прекращаются, каждый день гибнут мирные люди. И Донецкая и Луганская республики нам не чужие, у нас много общего, и, я думаю, руководители этих республик приняли правильное решение, надо его поддержать .

Хочу сказать, что раньше даже на Западной Украине на Россию смотрели совсем по-другому. В 80-х годах я служил во Львове, и там было нормальное отношение к нашим военным, везде звучала русская речь. Все изменилось, когда на Украине вышли на первый план самостийность и незалежность. Пришлось оттуда уехать.

Что касается частичной мобилизации, то я, как человек военный, много на этот счет говорить не буду. Скажу только, что сейчас это единственно возможный вариант. Другого нет.

Шарипжан Касанов, член Общественной палаты Чувашской Республики:

«После того, как Запад уже практически в открытую выступил против России, и стало понятно, что Украине просто не позволят начать переговорный процесс, иного решения кроме как провести референдумы на территориях, которые не видят дальнейшего развития вне Российской Федерации, не существует. Нынешние власти Украины давно не считают русскоговорящий и думающий народ своим, перейдя к открытым террористическим действиям в отношении него. То же самое ждёт и нас, если мы сейчас не дадим ещё один бой нацизму. В связи с создавшимся положением решение о частичной мобилизации, объявленной нашим Президентом В.В. Путиным, абсолютно своевременное и продуманное. Другого пути у русского мира сегодня просто нет»