ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии:

«Более двух тысяч звонков с вопросами о частичной мобилизации поступило за эти дни от жителей Чувашии на горячую линию 122. Поступают на горячую линию и жалобы на незаконный призыв. Все случаи рассматриваются военным комиссариатом в индивидуальном порядке. В Чувашской Республике будут мобилизованы только те граждане, кто соответствует требованиям Указа Президента России. А те, кто стремится любыми путями выполнить так называемый «план», закрывая глаза

на отсутствие у призываемого боевого опыта, наличие у него инвалидности или родственников на иждивении, будут привлечены к ответственности. Подобная халатность недопустима».