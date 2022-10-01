Чувашские деликатесы — на гастрофестивале

Чувашские продукты представлены на всероссийском гастрофестивале «Золотая осень» в Москве. Об этом рассказал в своем телеграм-канале вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов. Свои товары на фестиваль, который будет проходить до 9 октября на ВДНХ, привезли более 300 производителей из 58 регионов страны. На «фестивальном прилавке» Чувашии можно найти два десятка видов сыра ручной работы, национальный мясной продукт «Шартан», а также пастилу и фруктовые чипсы. А среди тех, кто представляет нашу республику на фестивале, есть и Ольга Кошелева, пару месяцев назад победившая в конкурсе «Лучший сыр России — 2022».
Опубликовано: 5 октября 2022 г.
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