Чувашские деликатесы — на гастрофестивале

Чувашские продукты представлены на всероссийском гастрофестивале «Золотая осень» в Москве. Об этом рассказал в своем телеграм-канале вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов. Свои товары на фестиваль, который будет проходить до 9 октября на ВДНХ, привезли более 300 производителей из 58 регионов страны. На «фестивальном прилавке» Чувашии можно найти два десятка видов сыра ручной работы, национальный мясной продукт «Шартан», а также пастилу и фруктовые чипсы. А среди тех, кто представляет нашу республику на фестивале, есть и Ольга Кошелева, пару месяцев назад победившая в конкурсе «Лучший сыр России — 2022».