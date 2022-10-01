Юные велогонщики из Чувашии завоевали пять медалей первенства России по триатлону

Медали в юности — залог побед во «взрослом» спорте

На днях в Зеленодольске завершился очередной этап детской лиги первенства России по триатлону среди юношей и девушек в дисциплине дуатлон–кросс. Спортсмены из разных уголков страны выявляли самых быстрых в беге и велогонке. Представителям нашей республики удалось добиться отличных результатов — в возрастной категории 13-14 лет первое место заняла Анна Калинина. Также «золото» записали на свой счет Данила Егоров (18-23 года) и Ольга Черемисинова (18-23 года). А вот бронзовые награды завоевали Антон Лаушкин (15-17 лет) и Роман Минеев (18-23 года), сообщили в Минспорта Чувашии.