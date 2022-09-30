Экскурсии на мемориале «Строителям безмолвных рубежей» проходят на постоянной основе

В сентябре 2022 года мемориал «Строителям безмолвных рубежей» стал частью Чувашского национального музея. Теперь экскурсии здесь проходят на постоянной основе, жители и гости республики могут в деталях узнать не только о строительстве линий обороны, но и в целом о жизни республики в годы Великой Отечественной войны, о подвиге тружеников тыла.

Строгие, величественные, уходящие в небо и сверкающие на солнце стелы видны издалека, они притягивают взгляды, приглашают рассмотреть эту архитектурную доминанту поближе. Каждая из 38 металлических стел символизирует 10 километров оборонительных сооружений в Чувашии, вырытых обычными ломами и лопатами в мерзлой земле женскими и детскими руками. Золотой шар с трещинами и рытвинами напоминает о шрамах-окопах на теле Земли, которые оставила война. Мемориал в селе Байгулово Козловского района был торжественно открыт 1 июля этого года. Именно здесь впервые в России Вечный огонь зажжен в честь трудового подвига тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.

Мемориал «Строителям безмолвных рубежей» стал точкой притяжения для жителей республики, а также для людей, просто проезжающих на своих автомобилях по трассе М7. И надо сказать, что заезжают сюда жители соседних регионов часто и охотно, чему способствует удачное расположение памятного мемориала. Можно сказать, что популярность места растет с каждым днем. Так, в июле и августе его посещали до 600 человек в день, даже в холодные дождливые дни сентября здесь бывало не меньше 200 посетителей. Поток прекращается только ближе к полуночи, когда мемориал закрывает ворота.

«Наши сотрудники готовы провести экскурсию по мемориалу для всех его посетителей. Все чаще поступают заявки на групповые экскурсии от учебных учреждений и коллективов республики. Специально по заказу Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова музей разработал более масштабную экскурсию «Дорогами Победы», которая охватывает несколько точек от Чебоксар до Козловки, — отметила директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова. — Уже идет работа над созданием интерактивных программ для посетителей, которые «оживят» эпоху».

Мемориальный комплекс, несомненно, мотивирует жителей и гостей республики глубже окунуться в историю и своего края, и страны в целом. При этом мемориал поможет связать историю страны с историей конкретной семьи, чтобы память о подвиге наших предков передавалась из поколения в поколение, чтобы огонь мемориала горел вечно.

Справка «СЧ»

Создание мемориала было инициировано Главой Чувашии Олегом Николаевым, поддержано Российским военно-историческим обществом и комиссией по реализации проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Мемориал «Строителям безмолвных рубежей» построен по проекту автора Ржевского мемориала Советскому солдату архитектора Константина Фомина и скульптора Андрея Коробцова.