Росреестр призывает собственников позаботиться о своей неоформленной недвижимости

Неучтенный дом — бесправный хозяин

Жила-была бабушка, и было у нее три внука. Когда бабушки не стало, двое внуков решили жить в ее доме, но документы на недвижимость на себя не оформили, а третий внук уехал, и не было о нем ни весточки. А когда объявился через 20 лет, через суд зарегистрировал свои права на жилище и всех других родственников выставил за дверь…

С такими не сказочными, а вполне жизненными сюжетами в Управлении Росреестра по Чувашии сталкиваются каждый день. Чтобы история имела счастливый конец, а не привела к судебным спорам, разногласиям между родственниками, скандалам и денежным потерям, специалисты ведомства настоятельно рекомендуют собственникам привести в порядок документы на всю свою неоформленную недвижимость. Как это сделать, на пресс-конференции в редакции «СЧ» рассказала руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева.

СТАТИСТИКА Сведения о 1,5 млн объектов недвижимости на территории республики внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Дело на один час

По сведениям Управления Росреестра по Чувашии, сегодня в республике около 300 тысяч объектов недвижимости не имеют зарегистрированных прав. В списке — не только земельные участки, но и квартиры, гаражи, имущество юрлиц и даже муниципальное и государственное имущество. В практике Управления был случай, когда не было оформлено надлежащим образом право на детский сад в одном из муниципалитетов. Сведений о таких объектах нет в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), а все, что имеется у людей на руках из правоустанавливающих документов на землю, дом или квартиру, — государственные акты или регистрационные удостоверения. Такие документы выдавались в нашей стране до 1998 года в единственном экземпляре, а записи об их предоставлении нигде не фиксировались. Лежат такие документы, как правило, где-то на полочке в шкафу дома, и в случае их утраты доказать людям свои права на тот или иной объект недвижимости будет практически невозможно.

«Чтобы не думать, что какие-то имущественные права могут быть нарушены, и не потерять данные, нужно вовремя регистрировать свое право. Сейчас для этого благоприятное время, — призвала Екатерина Карпеева. — Сделать это несложно. Собственнику объекта достаточно подойти со старыми документами — государственным актом или регистрационным удостоверением в МФЦ и подать заявление. Госпошлину при этом платить не надо. А поход в МФЦ займет не больше часа. После этого человек станет полноценным собственником, его права будут защищены, а сведения об объекте внесут в Единый государственный реестр недвижимости. Зарегистрировав право, в дальнейшем собственник без проблем сможет распорядиться своим имуществом, не будет хлопот с принятием наследства и у его наследников».

В случае же, если наследодатель не успел оформить право при жизни, наследники подать заявление на регистрацию права не смогут. Им придется действовать через суд, а это, разумеется, совсем другие затраты и времени, и денег, прокомментировали в Управлении Росреестра по Чувашии. «В Едином государственном реестре недвижимости хранятся сведения обо всех зарегистрированных правах. Эта база — гарантия прав собственников. Пока сведения не внесены в нее, собственник не считается полноценным», — отметила Екатерина Карпеева.

Сельские жители и те, кому сложно самостоятельно оформить все необходимые документы на свою недвижимость, могут обратиться за помощью в администрацию района или сельского поселения. Там помогут подать заявление об учете и регистрации прав и уже через неделю выдадут готовые документы собственнику. За услугу госпошлина не взимается.

Кстати, если жителям того или иного муниципалитета придет письмо или уведомление с просьбой подойти в администрацию по вопросу своей собственности, пугаться этого не стоит, предупреждают в Управлении Росреестра по Чувашии. Это нужно для внесения сведений в единую базу недвижимости Росреестра.

Есть земля, но непонятно, где она

Немало проблем могут доставить владельцам земельных участков неуточненные границы. Недавний случай: в Янтиковском районе часть земли в один прекрасный день огородили под кладбище, так как участок без оформленных границ. Было и такое: после покупки земельного участка новые хозяева решили провести межевание. А когда встал вопрос о согласовании границ с соседями, выяснилось, что соседка не вправе согласовывать акт, подготовленный кадастровым инженером, так как собственником не является. Оказалось, что женщина после смерти матери не вступила в наследство, хоть и считала участок своим. Вопрос пришлось решать через суд. И таких ситуаций в практике Росреестра — сотни.

Как напомнили в Управлении Росреестра по Чувашии, без оформления права распорядиться объектами нельзя. Однако статус дома или земельного участка часто выясняется только во время купли-продажи или оформления наследства.

Довольно часто хозяева земельных участков не знают точных границ своих наделов. В этом случае Росреестр рекомендует провести межевание и внести уточненные сведения в Единый государственный реестр недвижимости. И хоть обязательного требования к межеванию нет — эта процедура добровольная, нужно помнить, что межевание гарантированно избавит владельца от многих земельных споров, подчеркивают в Росреестре. Именно из-за нечетких границ, как правило, и возникают конфликты между соседями. Точные границы, зафиксированные в ЕГРН, защитят права собственников — такой участок, например, не предоставят с торгов или не передадут для каких-либо социальных нужд. К тому же наличие границ позволит без лишних проблем совершать любые сделки с землей. Продать такой надел, например, будет проще, ведь мало кому из покупателей захочется покупать участок с неопределенными границами.

Сейчас, кстати, как рассказала Екатерина Карпеева, благоприятное время для тех, кто межевание проводит впервые. «С 1 июля этого года внесены изменения в законодательство, согласно которым разрешено вносить сведения о своем участке именно в том виде, в каком он есть сейчас — фактическом. Снимаются дополнительные требования и проверки к межевому плану и к документам, подтверждающим межевой план. По-прежнему нужно подписывать с соседями границы в виде акта согласования границ — это обязательная процедура, все остальное делается в упрощенном порядке», — уточнила руководитель Управления Росреестра по Чувашии.

Сейчас, к слову, в Чувашии проводят масштабную работу по инвентаризации всех прав и всех объектов.

Забросил дачу — откажись

А что делать, например, с заросшим дачным участком, до которого хозяевам далеко добираться или уже не то здоровье, чтобы возделывать? В этом случае, как рассказала Екатерина Карпеева, от объекта недвижимости можно отказаться. Для этого нужно подать заявление в МФЦ, причем процедура отказа от собственности бесплатная.

Почти в каждой деревне можно встретить заброшенные дома и земельные участки, хозяева которых умерли, а наследники так и не объявились. В этом случае через суд земли признают выморочными, или безхозяйными, и передадут в муниципальную собственность. «Не надо думать, что с участком ничего не будет или вдруг цена на него когда-нибудь взлетит. Нет, участок изымут, и можно остаться ни с чем», — отмечают специалисты Росреестра. К тому же, добавляют в ведомстве, в случае пожара за неоформленный объект недвижимости не полагается даже компенсация.

Причины, по которым наследники не спешат оформить права на недвижимость, у всех разные. Одна из основных — финансовая: услуги нотариусов в наследственных делах нынче не дешевы. Тем не менее экономия эта сомнительная. Когда дело доходит до продажи или дарения неоформленных квадратных метров, узаконить право на них наследники могут только через суд.

К сведению Снимают с учета и земельные участки. Касается это только той земли, которую поставили на кадастровый учет до марта 2008 года, а в Росреестре право так и не зарегистрировали. Чтобы не лишиться своей земли, необходимо оформить свое право на землю в Росреестре.

Привести имущество в порядок к 2024 году

В Управлении Росреестра по Чувашии рекомендуют не затягивать с подтверждением своих прав в Едином государственном реестре недвижимости. В июле республика вошла в число 30 российских регионов, где будет создана Национальная система пространственных данных. Платформа соберет всю информацию об объектах недвижимости и позволит повысить эффективность их использования, а также обеспечить гарантии прав собственников на них. Основу платформы составят данные Росреестра из Единого государственного реестра недвижимости, вот почему так важно внести в нее все отсутствующие данные о правах и характеристиках объектов недвижимости в республике, отмечают в Управлении Росреестра по Чувашии. Задача — проделать эту работу в нашем регионе до 2024 года, чтобы к этому времени ни один объект в Чувашии не остался неучтенным.

«В Национальной системе пространственных данных будет зафиксировано все: объекты, границы, ограничения, зоны прохождения инженерных сетей. Это очень многоуровневая база, которая поможет любому человеку знать все о своей недвижимости и управлять ею, а государству — полноценно распоряжаться свободными землями. Словом, чтобы был порядок и все было понятно», — объясняет Екатерина Карпеева.

Кстати

Проверить, есть ли право собственности на недвижимость, можно на портале Росреестра https://rosreestr.gov.ru, воспользовавшись сервисом «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн». Нужно ввести адрес объекта или кадастровый номер в строке поиска, и если программа выдала, что сведения не найдены, обратиться за консультацией в Росреестр. Сведения о своей недвижимости можно найти также в личном кабинете на портале госуслуг.