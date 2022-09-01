Чебоксарские школьники изучают гидропонику и проверяют качество молока

На урок труда — в лабораторию

Можно ли вырастить растение без почвы? Для чего в молоке «дробят» жировые шарики? Зачем мороженому «закаливаться»? На эти и многие другие вопросы уже могут ответить ученики чебоксарской гимназии № 5, ставшие участниками образовательного интенсива «Всем классом в Фуднет!».

Постигать агронауку на практике вместе со школьниками отправился и наш корреспондент.

Не только в поле тракторист

«Всем классом в Фуднет!» — это новый профориентационный проект Чувашского государственного аграрного университета, направленный на то, чтобы молодое поколение поближе познакомилось с сельскохозяйственными науками, современными технологиями, открыло для себя перспективные направления в области АПК», — разъясняет помощник ректора Чувашского ГАУ по связям с общественностью и СМИ Надежда Осипова.

Ведь как обычно дети представляют себе сельское хозяйство? Говорят о работающих в поле трактористах, о фермах, где доят коров, и всегда удивляются, когда им рассказывают о последних научных разработках, новейшем оборудовании, например, рободоярах или роботах, пододвигающих корма животным… Поэтому тут, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Занятия для учеников 7-8 классов пятой гимназии стартовали 19 сентября. Проводятся они в рамках уроков технологии, правда в непривычном для ребят формате: школьники экипируются в белые халаты, шапочки и перчатки и, словно научные сотрудники или технологи, входят в производственные лаборатории аграрного университета…

Научный секрет мороженого

В научно-исследовательской лаборатории технологии молока и молочных продуктов юных гостей встретил доктор биологических наук, профессор Геннадий Ларионов и первым делом заставил всех тщательно помыть руки. В небольшой комнате одновременно происходило сразу несколько процессов. Восьмиклассники узнали, например, как сепарировать молоко, то есть разделять его на жирную и обезжиренную части под действием центробежной силы. А в большом резервуаре томилось уже нормализованное молоко, куда профессор вместе с ребятами запустил сычужный фермент: благодаря ему жидкость скоро загустеет и получится «зерно» для будущего сыра «Сулугуни».

Но как загорелись глаза гимназистов, когда им предложили самим изготовить мороженое из фисташковой и смородиновой смеси! А как бережно они поместили в бункеры специального аппарата-фризера розоватую и зеленоватую кремообразную жидкость.

«Сначала идет гомогенезация смеси, а проще говоря, дробление под большим давлением крупных жировых шариков молока на более мелкие, такое молоко лучше усваивается организмом, — комментировал профессор Ларионов. — Затем фризер насыщает смесь воздухом, перемешивает ее и замораживает».

«А какая температура заморозки? Сколько времени на это уйдет?» — интересовались гимназисты. «Так как нам нужно мягкое мороженое, то достаточно будет и ?4°С», — отвечал профессор. А вот чтобы получить твердое мороженое, как в магазине, его нужно «закаливать» в морозильнике при температуре от ? 18°С до ? 24°С. На большом производстве в таких условиях люди работают в зимних шапках и фуфайках и не более четырех часов за смену. Спустя 10 минут, наполнив вафельные стаканчики холодным лакомством, ребята, наконец, приступили к дегустации. И даже угостили своим мороженым приехавших на экскурсию учеников батыревской школы № 2.

ГЕННАДИЙ ЛАРИОНОВ,

доктор биологических наук, почетный работник АПК России: «Уверен, благодаря таким научно-практическим занятиям мы сможем привлечь школьников к отрасли АПК. Во всяком случае, ребята убедятся, насколько это трудоемкая и интересная с точки зрения науки и технологий область». КИРИЛЛ ПОРФИРЬЕВ,

ученик 8в класса чебоксарской гимназии № 5: «Очень нравится, что уроки технологии проходят в таких необычных местах. Это гораздо полезнее и интереснее, чем мастерить что-то привычное в классе. В лабораториях университета нам показывают разные научные методики, технологии. Тут и физика, и химия, и биология, только уже в деле. При этом мы еще что-то готовим сами. Получается очень вкусно!»

Хлебопеки и юные мичуринцы

Не менее «вкусный» и интересный урок технологии шел в это время и у другой группы гимназистов. В учебную лабораторию по хлебопечению мы заглянули, когда в печи уже подрумянивались аппетитные московские булочки с маком, приготовленные руками восьмиклассниц под руководством старших лаборантов.

«Столько интересного сегодня узнала! — поделилась впечатлениями ученица 8в класса Полина Магаршак. — Нам рассказали, например, почему для дрожжевого теста так важна «расстойка». Это когда замешенное тесто помещают в специальный шкаф, и там при определенной температуре и влажности оно поднимается. Если правильно учесть все условия такого «отдыха», булочки получатся пышными и красивыми».

Между тем, ученики седьмого класса знакомились с биотехнологиями на университетской сити-ферме. На первый взгляд, это самый обычный кабинет, но с секретом внутри. Когда мы вошли, заведующая лабораторией инновационных технологий в защищенном грунте Надежда Михайлова рассказывала детям о гидропонике — способе выращивания растений без использования почвы. Вдруг она подошла к задней стенке, откуда шел свет, и раскрыла жалюзи. Ребята так и ахнули: все это время за их спинами находилась настоящая лаборатория! На вертикальных конструкциях, будто в подвешенном состоянии, густо вились разные растения. Оказалось, их корешки вросли прямо в войлочную прослойку внутри колонн. По ним к растениям поступала питательная жидкость. Юные мичуринцы сразу заприметили висевшие огурцы, помидоры, перцы и даже цветущую клубнику.

Вдохновившись «райским уголком» за стеклом, ребята принялись сажать в маленькие войлочные цилиндры семена базилика, рукколы и других растений. «Неужели без земли вырастут?» — удивлялись мальчишки. «Накормите их питательными веществами, обязательно вырастут!» — пообещала им Надежда Михайлова.

СПРАВКА «СЧ»

Что такое фуднет?

По сути, это своеобразная «дорожная карта» развития российского сельского хозяйства, по которой в отрасли будет широко применяться роботизация, новейшие технологии, научные разработки и так далее. Ну а в рамках образовательного проекта Чувашского ГАУ — это пока больше соприкосновение школьников с наукой, приобретение ими полезных навыков, а в последующем, возможно, и исследовательская работа.