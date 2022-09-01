Портал землякичувашии.рф ждет пополнения

От скромных тружеников до отважных героев

В этом году республика особое внимание уделяет тем, кто внес большой вклад в ее развитие и процветание. Как говорил еще в марте на торжественном открытии Года выдающихся земляков Глава Чувашии Олег Николаев, «эти люди двигали науку, спорт, совершали открытия в самых разных сферах и прославляли не только свое имя, но и малую родину, страну, тем самым доказывая, что они достойные сыновья и дочери своего народа и отчизны». И в то же время мы чествуем тех, кто и сейчас трудится не покладая рук во благо республики или за ее пределами, и своими яркими достижениями приумножает славу малой родины.

Сокровищница славных имен

Словно небольшие ручейки все эти людские истории, которыми будут вдохновляться последующие поколения, сейчас стекаются в большую реку памяти республики.

Так, пожалуй, образно можно назвать посвященный Году выдающихся земляков электронный портал, запущенный региональным Министерством цифрового развития почти 10 месяцев назад. Теперь это своеобразное хранилище, где сконцентрировано все, что касается главной темы года.

С момента своего создания сайт землякичувашии.рф, разработанный специалистами Центра информационных технологий, объединил несколько сотен историй об именитых уроженцах и жителях нашего края: заслуженных инженерах, архитекторах, ученых, медиках и педагогах, поэтах и писателях, художниках и артистах, общественниках и представителях многих других сфер деятельности. Словом, собрана уникальная коллекция замечательных людей. Причем, в эту сокровищницу имен вошли не только люди-легенды, но и малоизвестные современники, которые тоже сделали немало важного и полезного для республики.

Кроме того, на сайте размещается вся необходимая информация о Годе выдающихся земляков в Чувашии, которая каждый день дополняется новостями о приуроченных к теме года мероприятиях, научных конференциях, выставках, конкурсах всероссийского и республиканского уровня и других знаменательных событиях.

В наполнении портала участвуют ведущие СМИ республики. Ведь часто биографии грешат сухостью изложения или лишь общими данными. А благодаря живым журналистским материалам — очеркам и зарисовкам, которые размещены в разделе «Медиа» — можно узнать немало интересных подробностей о жизни, деятельности и творчестве выдающихся земляков, познакомиться с редкими фото- и видеоматериалами и архивными документами. Так, своими публикациями регулярно делится газета «Советская Чувашия», которая практически еженедельно рассказывает на своих страницах о выдающихся людях республики.

Хорошим источником таких материалов служит и постоянная рубрика «СЧ» журналиста Александра Вражкина, посвященная нашим славным землякам. Видеоконтент сайта пополняется сюжетами НТРК Чувашии и ГТРК «Чувашия». Не остались в стороне и молодые активисты. В разделе есть вкладка #МОЛОДЕЖЬГОРДИТСЯ, где о легендарных сынах Чувашии рассказывают школьники и студенты.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Вспомнив каждого выдающегося земляка, мы логично завершим линию сохранения исторической памяти, которая красной нитью проходила через Год памяти и славы в 2020 году, Год трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей в 2021 году. Вдохновляясь подвигами земляков, мы продолжим уверенно двигаться вперед для решения тех задач, которые сегодня стоят перед нами».

Когда есть кем гордиться

Возможность дополнить список выдающихся деятелей республики новыми, может быть не столь известными, но тоже примечательными именами, появилась на сайте нынешним летом: в разделе «Земляки» открылась новая вкладка «Герои среди нас».

По словам редактора сайта Валерия Козлова, каждая биография здесь вызывает уважение и воодушевляет. На первый взгляд — вроде бы самые обычные люди, а сколько в них энергии, трудолюбия и стремления во что бы то ни стало помочь, принести пользу. Удивительна, например, история врача с душой художника Эльвиры Клементьевой — заведующей терапевтическим отделением стационара Городского клинического центра в Чебоксарах. Вдохновляет рассказ о заслуженном изобретателе России и Чувашской Республики Юрии Лямце, который, несмотря на солидный возраст, продолжает вести активную преподавательскую деятельность. Гордость вызывает и славная биография советского военного деятеля Александра Викторова, родом из села Иваново Цивильского района, настоящего патриота и отважного героя Великой Отечественной войны. В память о заслуженном пограничнике России, генерал-полковнике Викторове в средней школе поселка Опытный Цивильского района открыт историко-краеведческий музей, в котором бережно хранятся сведения и о других выдающихся земляках…

Сейчас в базе «Героев среди нас» значится около ста имен, еще столько же находится в обработке. Как разъяснил «СЧ» редактор сайта: это значит, что загруженные биографии в данный момент проходят согласование в органах исполнительной власти и местного самоуправления. Скажем, если речь идет о каком-то заслуженном враче, заявка автоматически отправляется в Минздрав Чувашии, если о педагоге — в Минобразования, там уже информация проверяется по своим каналам. Конечно, на это требуется некоторое время, но если все будет в порядке, после модерации и редактирования материал о предложенном герое обязательно появится в разделе.

«Рассказать об отличившемся родственнике, коллеге или друге совсем не сложно. В разделе «Земляки» находим вкладку «Герои среди нас», переходим по ней и нажимаем «Предложить своего героя», — проинструктировал Валерий Козлов. — Затем появится форма для заполнения с шестью полями, где нужно указать ваши данные для связи, ФИО земляка, место рождения, сферу деятельности, загрузить фото и написать его биографию. Важно правильно внести все необходимые сведения с указанием обратного адреса для связи, поскольку значительная часть заявок уходит в корзину из-за неправильного или неполного заполнения анкеты, часто заявители забывают прикрепить фотографию. Внимательно оформив заявку, нажмите «Отправить», и она автоматически будет доставлена модератору».

Во вкладке «Герои среди нас», как и в соседнем окошке «Выдающиеся земляки», кстати, можно легко найти нужного деятеля, воспользовавшись алфавитным указателем. А если добавить сферу деятельности, можно познакомиться с целой плеядой ярких представителей той или иной профессии. Так, выбрав в поисковике «Здравоохранение», получим порядка 30 биографий, заслуживших признания медиков. Чувствуется, что тут есть кем гордиться. А вот в разделе «Образование» пока совсем мало имен.

«К сожалению, не все организации так участливы, как медики, наши коллеги из районных СМИ или, например, аппарат федерального инспектора и ряд некоторых предприятий, — посетовал редактор. — Между тем, Год выдающихся земляков завершается, и хотелось бы призвать организации и неравнодушных людей к большей активности».

Безусловно, сайт землякичувашии.рф будет существовать всегда и останется хранилищем уникальных историй, говорят в Минцифры Чувашии. Но пока есть возможность, нужно успеть отметить каждого, кто заслужил быть на доске почета портала — электронной летописи славных имен республики. Отметим, возрастных ограничений для героев публикаций нет — главное, чтобы человек совершил что-то действительно полезное и важное, о чем должны знать другие.