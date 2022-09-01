АЛЛА САЛАЕВА,

депутат Госдумы РФ:

«В эру внутреннего туризма, мы заново открываем нашу страну, самые отдаленные ее уголки. К Всемирному дню туризма отмечу важные победы в развитии индустрии. Впервые в Госдуме создан Комитет по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Вошла в него в новом созыве заксобрания. Вместе с коллегами начали писать новый базовый закон о туризме, который не менялся 26 лет. Инициативы нашей рабочей группы по детскому туризму при комитете уже нашли отражение в проекте закона. Понятие «детский туризм» стало официальным. С его помощью утвердим стандарты качества и безопасности. Настоящий бум произвела программа туристического кэшбэка, простимулировавшая наших путешественников остаться внутри страны. Подписано соглашение между регионами Поволжья по проекту «Великий волжский путь». Это наполнение Волги теплоходами, «Метеорами», маломерными судами, строительство прибрежной инфраструктуры. Все эти шаги, планы сделают жизнь каждого из нас ярче, интересней, откроют любимую страну с ее лучшей стороны».