Парламентский сезон Чувашия и Татарстан начали с совместной встречи

Сильны дружбой

Выездное заседание комитета Госсовета Чувашии по социальной политике, национальным вопросам и комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам прошло в Дрожжановском районе соседней республики. По словам Леонида Черкесова, две республики связывают не только соседские отношения, но и общие исторические корни.

Как отмечали участники заседания, у наших регионов много общего — они являются многонациональными и многоконфессиональными. Чуваши в Татарстане — третий по численности народ, более 120 тысяч человек, а в Чувашии насчитывается свыше 32 тысяч татар — тоже третий показатель. Кстати, и Дрожжановский район для встречи был выбран не просто так — более 40% его жителей составляют чуваши.

Парламентарии обсуждали состояние и перспективы сохранения языков, народных традиций обоих народов, а также внедрение современных технологий в сфере культуры. По признанию председателя Госсовета Чувашии Леонида Черкесова, взаимное общение и помощь друг другу, совместная работа обоих парламентов — следствие многовековой дружбы между двумя родственными народами. Поддержал его и председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин: «Чувашский народ — трудолюбивый, очень надежный партнер, который вносит большую лепту в развитие нашей экономики, культурной и духовной жизни республики».

Отметив, что традиции межпарламентского сотрудничества возникли давно (первый протокол о сотрудничестве между Госсоветом Татарстана и Госсоветом Чувашии был подписан в 1995 году), спикеры республик сообщили, что в ближайшее время парламенты двух регионов планируют подписать новое соглашение о сотрудничестве, которое позволит обмениваться опытом и лучшими практиками ради укрепления дружбы, мира и согласия.