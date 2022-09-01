Три из трех. Старт сезона для «ястребов» — на пятерку!

Обновленный коллектив «Чебоксарских ястребов» прошел первую проверку на прочность на групповом этапе Кубка России по баскетболу. Подопечные Диана Шалева сыграли три захватывающие, напряженные встречи в Республике Татарстан.

Волею жребия группового этапа Кубка страны «ястребы» попали в квартет под литерой «B» — соперниками нашей команды стали «Автодор-2» (Саратов), «ПАРМА-М» (Пермский край) и хозяева игр «Университет спорта» (Казань). Многие любители баскетбола Чувашии предрекали нашему коллективу легкую прогулку в этой группе, но учитывая изменения, которые произошли в межсезонье, исход поединков был весьма непредсказуем. Все-таки обновленному составу «ястребов» и новому тренерскому штабу требовалось время для налаживания командных взаимодействий. Также баскетболисты должны были вернуться к оптимальным физическим кондициям. И как показали игры Кубка России, тренировочные занятия не прошли даром.

В первой встрече подопечные Диана Шалева играли с командой «Автодор-2», показав превосходство практически по всем статистическим показателям — 50% реализации бросков с дальней дистанции, почти все игроки отметились набранными очками. Закономерная победа со счетом 105:76! Вторая игра с коллективом «ПАРМА-М» проходила по более сложному сценарию — порой «ястребы» оказывались в роли догоняющих… Но проведенная подопечными Диана Шалева ударная третья четверть, выигранная со счетом 28:11, перевернула ход встречи. В итоге наша команда обыграла соперников — 96:82.

Заключительный матч с хозяевами паркета — клубом «Университет спорта» — также складывался нелегко. Баскетболисты нашей команды терпели очень жесткую игру соперника в защите — коллектив из Татарстана за весь матч совершил 22 фола супротив 10 нарушений «ястребов». Тем не менее чебоксарская команда преодолела все трудности и обыграла хозяев паркета со счетом 84:74.

Таким образом, «Чебоксарские ястребы» пробились в «Финал четырех» Кубка С.Н. Тараканова — два финалиста данного турнира попадут в 1/16 финала Кубка России по баскетболу.

Кстати

В «Финале четырех» Кубка С.Н. Тараканова помимо «Чебоксарских ястребов» сыграют команды «БАРС-РГЭУ», «Металлург» и «Челбаскет» — коллектив, который тренирует бывший наставник «ястребов» Алексей Миронов и пополнившийся в нынешнем сезоне многими игроками из нашей команды образца прошлого сезона.