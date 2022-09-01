Времен связующая нить. Республика в событиях и лицах. 27 сентября — 3 октября

27 сентября

1938 — в г. Ленинграде родился Глеб Андреевич Ильенко, заслуженный работник промышленности Чувашской АССР, лауреат премий Совета министров СССР, правительства Российской Федерации в области науки и техники, Национальной общественной премии имени Петра Великого, почетный гражданин города Чебоксары. В 1970-2006 годах возглавлял Чебоксарский приборостроительный завод (нынче ОАО «НПК «Элара»). Под его руководством предприятие, которое теперь носит его имя, выросло в одно из крупнейших в Чувашии и стало ведущим в области авиаприборостроения в России. Именем Г. Ильенко в столице Чувашии названа улица, установлены два памятника.

1955 — в д. Нижние Кибечи Канашского района родилась Светлана Михайловна Старикова, заслуженный работник культуры Чувашской Республики, Российской Федерации. В 2002–2012, 2013–2020 годах была директором Национальной библиотеки Чувашской Республики. Внесла значительный вклад в создание сети модельных библиотек, внедрение современных информационных технологий в библиотечном обслуживании.

1965 — Президиум Верховного Совета РСФСР принял постановление о преобразовании поселка химического комбината в город районного подчинения с присвоением ему наименования — Новочебоксарск.

1974 — за выдающиеся успехи в выполнении специального задания Правительства СССР звания Героя Социалистического Труда удостоен старший аппаратчик производственного объединения «Химпром» Александр Александрович Колыванов. Почетный гражданин г. Новочебоксарска.

28 сентября

1916 — в д. Нижнее Анчиково Чебоксарского уезда (нынче Козловского района) родился Сергей Николаевич Бутяков, первый чуваш, удостоенный звания Героя Советского Союза. 11 февраля 1940 года командир танка 398-го танкового батальона погиб в бою при прорыве линии Маннергейма на Карельском перешейке. Звание Героя Советского Союза присвоено в апреле 1940 года посмертно. В д. Нижнее Анчиково открыт мемориал Герою.

1925 — в станице Васюринской Краснодарского края родилась Антонина Михайловна Ястребова, заслуженный агроном Чувашской АССР. В 1966 году за успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок технических культур, удостоена звания Героя Социалистического Труда. Награждена орденом Ленина (дважды).

1939 — в рабочем поселке (нынче город) Козловке родился Эдуард Алексеевич Кубарев, государственный деятель, заслуженный строитель Чувашской АССР. Работал на руководящих должностях в строительных организациях г. Чебоксары.

В 1991-1994 годах был председателем Верховного Совета Чувашии двенадцатого созыва. Позже работал заместителем начальника главного контрольного управления Администрации Президента Российской Федерации, исполнительным директором Фонда помощи развитию экономики Чувашской Республики.

1969 — Чебоксары отметили 500-летие города. Чувашский историк В.Д. Димитриев установил, что в русских летописях Чебоксары впервые упомянуты 19 мая 1469 года.

1993 — Чувашский художественный музей вернул Введенскому собору древнейшую чудотворную икону Владимирской Богоматери, написанную в начале XVI века. Реликвию в 1555 году привез в Чебоксары архиепископ Казанский и Свияжский Гурий, который по пути в Казань по поручению царя Ивана IV в присутствии чебоксарских воевод и горожан освятил место и окропил границы будущего кремля, а на месте Введенского кафедрального собора установил полотняную церковь, вскоре замененную деревянной. В 1559 году это здание сгорело, а икона Божией Матери Владимирской оказалась единственной уцелевшей при пожаре. В настоящее время святыня — покровительница столицы Чувашии — занимает главное место в иконостасе Введенского кафедрального собора.

29 сентября

1895 — в д. Чуралькасы Козьмодемьянского уезда (нынче в составе д. Тойдеряки Чебоксарского района) родился Иван Мучи (Иван Иванович Илларионов). С 1920 года работал актером Чувашского драматического театра и одновременно был сотрудником газеты «Канаш». Организатор и бессменный секретарь сатирического журнала «Капк?н», мастер исторической и сатирической прозы. За плодотворную работу в литературе И. Мучи награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. В Чебоксарах на здании, где он работал в редакции журнала «Капк?н» (ул. Композиторов Воробьевых, 5), установлена мемориальная доска.

1908 — в Ядрине открыто реальное училище, построенное на средства купца и мецената Михаила Таланцева. Мужское среднее учебное заведение имело собственное здание, специально оборудованные учебные кабинеты. Функционировал театральный кружок, в нем начинал творческий путь будущий народный артист СССР Николай Мордвинов. В 1918 году училище преобразовано в советскую школу 2-й ступени.

1940 — открылась первая чувашская студия актерского факультета Государственного института театрального искусства в Москве. Из 200 абитуриентов на первый курс были зачислены 26 девушек и юношей. По признанию преподавателей ГИТИСа, чувашская студия была лучшей актерской группой института. В 1947 году выпускники студии — будущие звезды чувашского театра Вера Кузьмина, Виктор Родионов, Петр Иванов, Галина Мадеева, Николай Степанов, Николай Терентьев, Мария Бикулова и другие — влились в коллектив Чувашского академического драматического театра. В последующие годы театр пополнился выпускниками театральных вузов страны: в 1961 году — ГИТИСа, в 1972-м — Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, в 1983, 1993, 2002 годах — Московского театрального училища имени М. Щепкина. В настоящее время профессиональных артистов готовят в стенах Чувашского государственного института культуры и искусств.

1999 — в Чебоксарах состоялось Всероссийское совещание по итогам выполнения государственной целевой программы «Жилье» с участием председателя Правительства России Владимира Путина.

1999 — Указом Президента России Президенту Чувашии Н.В. Федорову, главе администрации г. Чебоксары А.А. Игумнову, директору института «Чувашгражданпроект» О.П. Караваеву, архитектору Ю.М. Новоселову, архиепископу Чебоксарскому и Чувашскому Варнаве, машинисту ОАО «Дорисс» М.П. Мурзакову, генеральному директору ОАО «Дорисс» И.В. Рощину за большую работу по возрождению исторической части города Чебоксары присуждена Государственная премия в области науки и техники.

30 сентября

1958 — в д. Верхние Анатриялы Цивильского района родился Валерий Витальевич Андреев, государственный деятель, доктор исторических наук. В 2000-2001 годах — председатель Госкомитета Чувашской Республики по печати и информации, министр печати и информационной политики Чувашии, министр труда, социальной и демографической политики, ректор Чебоксарского кооперативного института. Автор более 200 научных работ, в том числе 5 монографий.

1 октября

1918 — в чувашском селе Хорнвар-Шигали Буинского уезда (нынче Дрожжановского района Республики Татарстан) родился Петр Сергеевич Юхвитов. В августе 1944 года в боях у украинского села Коростеньки группа бойцов под его командованием захватила господствующую высоту и двое суток удерживала ее, отражая контратаки противника. В бою за эту высоту старший лейтенант Петр Юхвитов погиб. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года посмертно.

На родине имя Героя носят улица и средняя школа, установлен бюст.

1946 — в г. Ужгороде Украины родился Александр Валентинович Ангаров, заслуженный деятель искусств Чувашской АССР, РСФСР, лауреат Государственной премии Чувашской АССР имени К.В. Иванова. С 1976 года — главный балетмейстер Чувашского государственного ансамбля песни и танца. Поставил более сотни вокально-хореографических сюит и танцев, созданных на основе народных танцевальных мотивов разных этнографических групп чувашей.

1957 — начались занятия в чувашской балетной студии при Ленинградском хореографическом училище имени А.Я. Вагановой. В мае 1967 года ее выпускники Валерий Александров, Галина Васильева, Владимир Иванов, Лариса Ивановская, Николай Никифоров, Юрий Свинцов, Александр Федоров и другие исполняли главные партии в первом балетном спектакле «Жизель» А. Адана на чувашской сцене.

1961 — в Чебоксарах начались первые занятия в Волжском филиале Московского энергетического института. Он был создан на базе Чебоксарского филиала Горьковского политехнического института, функционировавшего в столице Чувашии с 1958 года. В 1967 году на базе ВФ МЭИ и историко-филологического факультета Чувашского государственного педагогического института был образован Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

1984 — введен в эксплуатацию санаторий «Чувашия». Строительство начато в 1977 году. Вместо закладки «первого камня» была срублена в лесу первая сосна. Это было в самой середине стройплощадки, где нынче высится 9-этажный спальный корпус санатория.

2006 — по инициативе Ульяновской областной чувашской национально-культурной автономии в исторической части города открыт памятник просветителю чувашского народа Ивану Яковлевичу Яковлеву. Автор — известный чувашский скульптор Владимир Нагорнов.

2 октября

1913 — в с. Покровское Чебоксарского уезда (нынче Мариинско-Посадского района) родилась Ираида Григорьевна Вдовина, заслуженный работник культуры Чувашской АССР. Записала тексты около тысячи чувашских песен. В ее исполнении выпущены три грампластинки с записями народных песен. 222 песни включены в сборник «Чувашские народные песни, напетые И. Вдовиной».

1936 — в д. Дряхмы Свердловской области родился Владимир Дмитриевич Сергиевский, мастер спорта международного класса по шахматам, первый чемпион РСФСР по шахматам из Чувашии. Первые успехи к нему пришли в шахматном кружке Дворца пионеров столицы Чувашии, а наибольшую известность принесла победа в чемпионате РСФСР в 1966 году. Через несколько месяцев на главном советском шахматном турнире — Мемориале Чигорина в Сочи, одолев самого Бориса Спасского, он стал международным мастером. Была в активе мастера из Чувашии и турнирная победа над гроссмейстером Виктором Корчным. В. Сергиевский руководил детской шахматной школой при Доме спорта общества «Спартак» в Чебоксарах, на здании которого в его честь открыли мемориальную доску. В торжественной церемонии открытия принял участие чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.

1946 — в с. Большие Яльчики Яльчикского района родился Николай Сергеевич Карлин, композитор, поэт-песенник, заслуженный работник культуры Чувашской АССР. Работал учителем музыки, художественным руководителем народных хоров, хормейстером. Автор более 60 песен, баллад и романсов. Лауреат I, II, III Всесоюзных фестивалей народного творчества.

1970 — в целях подготовки специалистов связи для предприятий Чувашии и соседних регионов образован Чебоксарский электротехникум связи. За годы функционирования здесь подготовлено более 11 тысяч специалистов. В 2015 году присоединен к Чебоксарскому электромеханическому колледжу.

2008 — в селе Янтиково открылся филиал Чувашского государственного театра юного зрителя имени Михаила Сеспеля. Многие годы активно действовали филиалы театра в районных центрах Красные Четаи и Шемурша.

3 октября

1883 — в с. Богатырево Ядринского уезда (ныне Цивильского района) родился Гурий Иванович Комиссаров (Вантер), один из основоположников чувашского литературоведения. В историю чувашской культуры вошел как этнограф, историк, педагог, общественный деятель. Первый исследователь, определивший границы трех этнографических групп чувашей (верховых, средненизовых и низовых).

1918 — в чувашском селе Средние Алгаши Цильнинского района Ульяновской области родился Александр Тимофеевич Макаров, полный кавалер ордена Славы. В Великой Отечественной войне участвовал с ноября 1941 года. Командир взвода связи 170-го гвардейского стрелкового полка гвардии старшина А. Макаров отличился при форсировании рек Висла и Одер, при штурме Зееловских высот в Германии. Награжден орденами Славы III, II, I степеней, Отечественной войны I степени, медалями.

1920 — на первом съезде уполномоченных потребительских обществ кооператоры приняли решение объединить 68 обществ потребителей Чувашской автономной области в областной союз потребительских обществ. С 1939 года — Чувашский республиканский союз потребительских обществ. Является лидером экономического соревнования в системе Центросоюза среди потребительских союзов России.

1944 — в целях подготовки специалистов для Чебоксарского электроаппаратного завода создан электромеханический техникум. В 2007 году объединен с Чебоксарским профессиональным лицеем № 1 и профтехучилищем № 19. В 2016 году переименован в Межрегиональный центр компетенций в области промышленных и инженерных технологий по специализации «Автоматизация, радиотехника и электроника» — Чебоксарский электромеханический колледж.

1994 — уроженцу д. Кашмаши Моргаушского района, командиру отдельной десантно-штурмовой маневренной группы младшему сержанту Николаю Валерьевичу Смирнову, погибшему в бою с душманами на таджикско-афганской границе, присвоено звание Героя России. Бесстрашный пограничник, проявив храбрость и отвагу, обеспечил вывод из боя раненых разведчиков. Оказавшись в окружении, отстреливался до последнего патрона. Из уроженцев Чувашии он первым удостоен звания Героя России. Его имя носят в Чебоксарах улица и средняя школа № 33.