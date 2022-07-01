Тракторы ЧЕТРА — в реестре отечественной продукции

Техника производства концерна «Промтрактор» получила знак Минпромторга России «В Реестре российской продукции».

Как сообщает пресс-служба Минпромэнерго Чувашии, такого знака удостаиваются компании, имеющие подтверждение о производстве продукции на территории России. Это QR-код, по которому можно перейти в каталог ГИСП и ознакомиться с характеристиками и подробной информацией о нашей технике.

Немаловажно, что товары из Реестра российской продукции имеют преференции в госзакупках при конкуренции с иностранной продукцией. Госзакупщик обязан приобрести отечественный аналог при его наличии.