В республике расширен план работы по финансовому просвещению

В республиканской программе господдержки развития образования, реализуемой Минобразования Чувашии, появились мероприятия по финансовой грамотности.

Ранее соответствующие изменения в свои госпрограммы внесли Минтруд, Минкультуры, Минэкономразвития, Минсельхоз, сообщает пресс-служба Минфина.

Поручение сделать повышение финансовой грамотности населения составной частью отраслевых программ было дано Главой республики Олегом Николаевым по итогам проведения Окружного форума «Повышение финансовой грамотности в ПФО: тренды, задачи, перспективы». В рамках заседания Координационного совета по повышению финансовой грамотности существенно расширен план работы по финансовому просвещению на 2022 год. Большая часть дополнительных мероприятий включена именно по линии Минобразования.

Ряд мероприятий связан с внедрением с 1 сентября 2022 года Федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования по финграмотности. Другие предполагают проведение тематических круглых столов, семинаров, профильных смен в школах, колледжах, техникумах и вузах.