В республике расширен план работы по финансовому просвещению

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В республиканской программе господдержки развития образования, реализуемой Минобразования Чувашии, появились мероприятия по финансовой грамотности.
Ранее соответствующие изменения в свои госпрограммы внесли Минтруд, Минкультуры, Минэкономразвития, Минсельхоз, сообщает пресс-служба Минфина.
Поручение сделать повышение финансовой грамотности населения составной частью отраслевых программ было дано Главой республики Олегом Николаевым по итогам проведения Окружного форума «Повышение финансовой грамотности в ПФО: тренды, задачи, перспективы». В рамках заседания Координационного совета по повышению финансовой грамотности существенно расширен план работы по финансовому просвещению на 2022 год. Большая часть дополнительных мероприятий включена именно по линии Минобразования.
Ряд мероприятий связан с внедрением с 1 сентября 2022 года Федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования по финграмотности. Другие предполагают проведение тематических круглых столов, семинаров, профильных смен в школах, колледжах, техникумах и вузах.

Опубликовано: 25 июля 2022 г.


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