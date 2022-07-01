Молодых предпринимателей поддержат

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Глава Чувашии Олег Николаев утвердил порядок предоставления грантов субъектам малого и среднего предпринимательства в возрасте до 25 лет.
Как сообщается на портале органов власти республики, поддержка будет оказываться в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Действующие предприниматели моложе 25 лет смогут получить гранты до 500 тыс. рублей на реализацию своих бизнес-проектов.
Отбор получателей пройдет на конкурсной основе. Полученные средства бизнесмены смогут направить на аренду помещения, приобретение сырья, покупку оборудования и программного обеспечения, паушальный платеж, присоединение к объектам инженерной инфраструктуры, продвижение и другие цели. Не менее 25% затрат заявителю предстоит софинансировать за счет собственных или заемных средств. Основными критериями получения финансирования, помимо возраста заявителя, станут прохождение акселерационной программы центра «Мой бизнес», отсутствие задолженностей по налогам и сборам. Кроме того, конкурсная комиссия оценит бизнес-планы претендентов на перспективность.

Опубликовано: 25 июля 2022 г.


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