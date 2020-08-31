Чувашская энергосбытовая компания передала детям «Чемоданы добра» со школьными принадлежностями

В День Знаний воспитанники Шумерлинского центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей получили школьные принадлежности, новые портфели, спортивные костюмы и кроссовки, конструкторы и различные книги, собранные в рамках проводимой в Группе РусГидро акции «Чемодан добра». Подарки от работников Чувашской энергосбытовой компании вручил исполнительный директор компании Александр Гончаров.

Благотворительная акция «Чемодан добра» проводится работниками компаний, входящих в Группу РусГидро, начиная с 2018 года. Акции по оказанию помощи в подготовке детей в школу проводятся в РусГидро уже много лет.

«Данная акция ежегодно проходит во многих регионах присутствия компании РусГидро. В ней участвуют большое количество предприятий компании, очень активно участвуют работники московских офисов. Мы присоединились к акции в этом году, я даже не ожидал, что наши работники так быстро и отзывчиво соберут необходимые средства. Мы захотели подарить радость лично каждому ребенку и вручили им не только школьные принадлежности, а еще индивидуально заказали сшили по размерам спортивные костюмы, купили кроссовки и мячи. Сегодня у детей горели глаза, эмоции просто необыкновенные. Мы намерены продолжать эту добрую традицию в будущем. Признателен всем работникам компании за неравнодушие и адресную помощь детям», — отметил Александр Гончаров.

Отметим, что подарки также будут переданы нынешним выпускникам Шумерлинского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые сейчас уже стали первокурсниками в различных учебных заведениях и начали свою самостоятельную жизнь.

«Наше учреждение находится далеко от столицы Чувашии, поэтому благотворительность к нам поступает не так часто. Но мы очень рады, что такая крупная компания дошла до нас и сделала настоящий праздник нашим детям. Чувашская энергосбытовая компания привезла нам «Чемодан добра» с самым необходимым. Мы очень надеемся на дальнейшую дружбу», — поделилась впечатлениями директор Татьяна Цапина.

Сегодня же благотворительная помощь со школьными принадлежностями передана ребятам, проходящим обучение в Кугесьской и Шумерлинской школе-интернате. Данная акция является продолжением системной работы по вовлечению работников компании в волонтёрскую и благотворительную деятельность.

Стремясь быть социально-ответственной компанией, РусГидро реализует комплексную благотворительную программу, направленную как на воспитание нового поколения профессиональных энергетиков, так и на формирование благоприятной социальной среды и улучшение качества жизни во всех регионах присутствия предприятий компании. Приоритетными направлениями благотворительной программы РусГидро, в рамках которых ведётся системная работа, являются: образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, поддержка благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.