Исполнилась мечта девятилетней Даши Ивановой из Чувашии

«Почувствовала себя телезвездой…»

Побывать на съемках телепередачи «Поле чудес» и в особенности в ее знаменитом музее девятилетняя Даша Иванова из Чебоксар мечтала давно. И вот в начале сентября заветная мечта девочки исполнилась — вместе с мамой ее пригласили на экскурсию в телецентр «Останкино».

Большую мечту маленькой девочки помог осуществить благотворительный проект «Мечтай со мной». Его «волшебники» вот уже несколько лет дарят добрые эмоции тяжелобольным детям и пожилым со всей России. В Чувашии региональным координатором федерального проекта является Центр молодежных инициатив, который и организовал поездку юной чебоксарки в столицу.

О проекте «Мечтай со мной» мама Дашеньки Галина Иванова узнала случайно — во время прохождения курса реабилитации в одном из центров в Подмосковье два года назад. Тогда-то дочка и загорелась желанием посмотреть, как проходят съемки любимой передачи. Отправили заявку — и вот долгожданное приглашение в Москву.

Для девочки провели индивидуальную экскурсию по павильонам, где снимают не только «Поле чудес», но и другие программы: «Вечерний Ургант», «Большая игра», «Жить здорово», «Спокойной ночи, малыши». И хотя съемок «Поля чудес» в тот день не было (гостям рассказали, что передачу снимают один раз в месяц), полюбоваться экспонатами музея Даше удалось. Как оказалось, отдельного помещения у музея нет — он, скорее, условный, но некоторые подарки, которые дарят Якубовичу, размещены в холлах телецентра.

Даша с огромным удовольствием сфотографировалась с первым черным ящиком, но больше всего ей запомнилось посещение павильона, где готовились к съемкам программы «Вечерний Ургант».

«До начала съемок оставалось несколько минут — студия бала залита огнями софитов, играла музыка. Даше было интересно увидеть закулисье телевизионного эфира. Ее окружили таким вниманием, будто бы она сама была телезвездой. Ей очень понравилось», — поделилась впечатлениями мама Галина.

Фото из личного архива семьи Ивановых

Наверное, каждый ребенок мечтает побывать на съемках «Спокойной ночи, малыши» и познакомиться с Хрюшей, Степашкой и Филей. Дашина мечта исполнилась.