Чуваши Башкортостана День чувашского языка отметили гуманитарной акцией

Автор: Елена ЗайцеваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Продукты — от всей души

…Два грузовика с картошкой, свеклой, капустой, морковью и луком 25 апреля сельчане Аургазинского района доставили остро нуждающимся жителям города Стерлитамака. Такую поддержку горожанам в связи с распространением коронавируса, сообщают башкортостанские СМИ, инициировало Региональное объединение чувашей РБ. К продуктам были добавлены маски, перчатки, защитные костюмы.

Как рассказывают активисты объединения, гуманитарную помощь в рамках всероссийской акции #МыВместе они посвятили Дню чувашского языка. За несколько дней до этого они вместе с администрацией города, волонтерами составили списки нуждающихся: многодетных семей, ветеранов и инвалидов — и кинули клич по району. На призыв откликнулись сельчане, имеющие личные подворья. Особую активность проявили жители деревень Новофедоровка (Ҫĕньял),
Чуваш-Карамалы (Чăваш Хурамалĕ), Шланлы (Шалан), Тряпино (Кузъелга), Месели (Меселпуҫ), Манеево.

СПРАВКА «СЧ»
В Аургазинском районе Башкортостана проживают 11,7 тыс. чувашей.

По словам председателя объединения Федора Кузьмина, прошлой осенью в селах получили замечательный урожай на огородах: «И себе хватило, и излишки остались. Почему бы не поделиться с теми, кто нуждается. Особенно сейчас, когда в стране непростая ситуация. Часть наборов раздали горожанам своими силами. Часть передали в штаб местного отделения «Единой России». «Мы Вместе!» — «Эпир Пӗрле!»

 

Фото resbash.ru:
Гуманитарную помощь разгрузили в одном из стерлитамакских кафе, а затем продукты распределят нуждающимся горожанам.

Опубликовано: 28 апреля 2020 г.


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