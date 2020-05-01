Вместе с продуктовыми наборами волонтеры доставили свежий номер «Советской Чувашии»

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Вместе с продуктовыми наборами чебоксарцы, находящиеся на самоизоляции, получили газету «Советская Чувашия».

Гречка, подсолнечное масло и духовная пища. Такие комплекты доставили по квартирам на прошлой неделе юноши и девушки из волонтерского центра города Чебоксары. Для отправки ветеранам редакция «СЧ» при поддержке администрации города Чебоксары и Чувашского госуниверситета предоставила самый любимый читателями номер газеты — четверговый, с программой.

«Мы доставляем нашим горожанам на самоизоляции товары первой необходимости, — говорит руководитель центра, начальник отдела молодежного и общественного развития администрации Чебоксар Станислав Трофимов. — Теперь среди них и газета, с которой начинается день для многих из нас».

 

Фото Максима Васильева: Адресаты волонтерской помощи были приятно удивлены, увидев в привычном наборе и свежий номер «Советской Чувашии».

Опубликовано: 26 мая 2020 г.


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