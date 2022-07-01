Самый мощный в мире ледокол получит электрооборудование из Чувашии

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Чебоксарское предприятие «ВНИИР-Прогресс» поставит судовое электрооборудование для атомного ледокола «Лидер».

Предприятие уже заключило контракт с заказчиком, сообщает пресс-служба Минпромэнерго республики. Согласно договору до сентября 2023 года должны быть изготовлены основные составляющие оборудования, в том числе главные распределительные щиты. Поставляемое оборудование выполняется под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства.

Строительство самого мощного в мире ледокола ведется на дальневосточной верфи «Звезда» и должно завершиться в 2027 году. Главной задачей ледокола станет обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути, кратчайшему морскому маршруту из Европы в Азию, и проведение экспедиций в Арктику. Суммарная мощность энергоустановок ледокола позволит судну преодолевать льды толщиной более четырех метров.

Опубликовано: 21 июля 2022 г.


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