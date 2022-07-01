Свои продукты вкуснее и безопаснее

Более 35 тысяч юных жителей республики отдохнули в июне в загородных, пришкольных лагерях и лагерях при центрах соцобслуживания. Об этом на еженедельной правительственной планерке под руководством Главы Чувашии доложил и.о. министра образования и молодежной политики Алексей Лукшин.

По его словам, в загородные лагеря в первую смену по путевкам поехали 3,2 тысячи школьников, во вторую смену — уже более четырех тысяч. А в 305 пришкольных лагерях с дневным пребыванием и 10 лагерях при центрах социального обслуживания в июне отдохнули свыше 17,7 тысячи ребят.

Отдых протекает в основном благополучно. Однако, по данным Управления Роспотребнадзора по Чувашии, по результатам проверок 252 загородных и пришкольных лагерей было выявлено порядка 126 нарушений, и половина из них касалась организации питания.

Глава республики заострил внимание на этой теме. По его словам, в обеспечение питания детей как в образовательных учреждениях, так и в летних лагерях должны быть максимально вовлечены чувашские товаропроизводители. А помочь с поставкой местных продуктов должны соответствующие центры распределения. Но работу в данном направлении необходимо ускорить. «Мы здесь очень медленно двигаемся. Нам с вами надо активизироваться в вопросах создания таких центров», — подчеркнул Олег Николаев на планерке, обращаясь к руководителям Минобразования, Минсельхоза и главам городских и районных администраций.