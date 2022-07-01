Доброволец из Чувашии рассказал, как участвовал в спецоперации на Украине

С чувашским флагом и иконкой в вещмешке

С начала специальной военной операции на защиту Донбасса, по официальным данным, отправились несколько тысяч добровольцев со всей России. В их числе — и 47-летний чебоксарец Сергей Голицын. На передовой он провел в общей сложности два месяца: с 22 апреля по 22 июня, а недавно вернулся домой. И теперь ему нужно заново привыкать к мирной жизни.

«Сыновья сказали: «Мы гордимся тобой, папа»

В обычной жизни Сергей Голицын, как он сам говорит, — представитель самой мирной профессии: трудится инженером-экологом на предприятии ЖКХ «Моргаушское». Для поездки на Донбасс взял на работе отпуск, а потом продлил его за свой счет.

Решение пойти добровольцем Сергей Голицын принял не сразу. Когда 24 февраля началась спецоперация, он помогал формировать гуманитарную помощь. Но после того, как побывал на похоронах сына знакомых, других людей, погибших на Донбассе, в нем «что-то переломилось». «Я понял, что смогу внести более существенный вклад, что мое военное прошлое, моя воинская учетная специальность необходимы сейчас Родине. Хотя прекрасно отдавал себе отчет, что, возможно, покупаю билет в один конец», — признался собеседник. За его плечами — три года службы, в том числе по контракту, в 90-е годы в погранвойсках на Дальнем Востоке и в Средней Азии, неоднократные командировки в Таджикистан в составе мотоманевренной группы погранвойск. Именно этот бесценный боевой опыт и сослужил ему добрую службу чуть позже в зоне специальной операции на Украине.

Укрепила уверенность в правильности своего решения и поддержка близких. «Когда два моих сына 15 и 9 лет, узнав о моих планах, сказали мне: «Папа, мы тобой гордимся», это придало мне сил», — вспоминает Сергей Голицын.

Но если мальчишки восприняли намерение отца с недетской серьезностью, то с женской половиной семьи был разговор особый. «Маме и супруге объяснил, что еду выполнить долг, поддержать наших ребят. Долго, по правде сказать, их убеждать не пришлось — они все понимали», — рассказал доброволец.

Перед дорогой он заручился поддержкой старших товарищей, среди которых были и те, кто воевал в Афганистане, а наместник Свято-Троицкого мужского монастыря, архимандрит Василий (Паскье) благословил перед отъездом, передав иконку Николая Чудотворца. «Я поехал со спокойной душой», — помнит тот день Сергей Голицын.

Позывной «Поручик»

На защиту Донбасса чебоксарец отправился через подразделение «Ахмат» в Чеченской Республике. В этот добровольческий полк принимают жителей всех регионов России. Сначала «новобранцев» обучают военной науке на базе Российского университета спецназа, и лишь потом направляют в зону спецоперации. «Физподготовка, тактические и огневые занятия, амуниция, питание — Рамзан Ахматович Кадыров действительно многое делает», — с благодарностью отзывается о чеченском лидере чувашский доброволец. Он до сих пор под впечатлением от случая в чеченском кафе, куда зашел однажды, уже вернувшись с линии фронта: увидев одетого в форму бойца «Ахмата» военнослужащего, официанты не взяли с него за обед ни копейки.

«В команде нас собралось более 200 человек, и уже 22 апреля мы были в зоне спецоперации. Помню, нас построили на плацу, и Даудов (Магомед Даудов — председатель парламента Чеченской Республики. — Авт.) сказал: «Ребята, можете выйти из строя, кто не хочет ехать. Я все пойму». Никто не вышел. Все поехали. Мы своих и в самом деле никого не бросаем. Такая установка была. Даже если кого-то теряли, вытаскивали, чтобы отправить на родину. Поэтому противники и удивляются…», — рассказывает о тех днях Сергей Голицын.

В отряде он получил позывной «Поручик» (больно уж фамилия подходящая — из известной песни). Как и все, выполнял поставленные боевые задачи. «Занимаешь позицию, так называемый пост — там и «живешь». Позицией могло быть все что угодно — сооружение, здание, пролесок. Для этого всегда с собой носили мешки со всем необходимым. А еще на себе — тяжелый бронежилет, разгрузка, магазин. В общей сложности, наверное, килограммов 45».

Нашлось в рюкзаке место и самым дорогим вещам. Все два месяца, что был в зоне специальной военной операции, Сергей Голицын бережно хранил иконку Николая Чудотворца и флаг Чувашии, который с гордостью вывешивал в местах закрепления российской армии и войск ЛНР и ДНР и там, где шла оборона.

«Мы попрощались друг с другом»

Город Попасная, село Александрополье, поселки Большая и Малая Камышеваха… В телефоне Сергея «Поручика» сотни фотографий и видеозаписей разрушенных до основания украинскими националистами населенных пунктов ЛНР. «Мы здесь за Россию, за свою Родину, чтобы к нам не пришли», — объясняет в одном из видео совсем молодой парень-доброволец. «Ребята там за идею», — дополняет чебоксарец.

Повсюду велись ожесточенные бои, но самый тяжелый, в поселке Камышеваха 23 мая, запомнится Сергею Голицыну на всю жизнь. Оказавшись в окружении украинских боевиков, имевших почти троекратный численный перевес, наши ребята уже даже попрощались друг с другом… Но выручка, к счастью, подоспела вовремя — поддержал огнем стоявший рядом чеченский батальон, и противник постепенно стал отступать. «С шести позиций по нам стреляли. Мы знали, понимали, что за нами никого нет и, если нас обойдут, все мы будем «двухсотыми», — вспоминает доброволец.

Чтобы дети выросли патриотами, а не геймерами и тиктокерами

…По возвращении Сергей Голицын стал глубоко верующим человеком. Говорит, что многое переосмыслил, по-другому стал воспринимать обычные человеческие ценности.

Однако не исключает, что, возможно, снова придется вернуться на Донбасс. «В душе какое-то странное чувство, как будто я там что-то не доделал. Чувство не до конца исполненного долга», — сожалеет он. Но сначала, признается, нужно договориться с домашними. Все это время родные жили, будто на иголках. Связь, в основном, держали по ватсапу. Когда на короткое время удавалось включить телефон, успевал сообщить лишь, что жив-здоров. Такие звонки из дома, рассказывает, там спасали, придавали сил, успокаивали душу.

Сейчас Сергей Голицын активно помогает формирующемуся в Чувашии именному батальону «Атал» («Волга») — ездит по районам и городам республики, встречается с теми, кто желает туда попасть, рассказывает о своем опыте участия в специальной операции. «Мы из Чувашии всегда держимся вместе. Считаю очень правильным решение собрать такой батальон», — поддерживает идею доброволец из Чувашии. И добавляет, что идти туда должны все-таки мужчины состоявшиеся, подготовленные. Причем не только физически, но и с хорошей боевой выучкой, имеющие навыки оказания первой помощи. Неплохо бы также, по его словам, дополнительно оснастить «чувашский» батальон современными цифровыми радиостанциями и квадрокоптерами — там, на передовой они очень нужны.

Есть у Сергея Голицына и планы встретиться с детьми и молодежью («детям нужно прививать патриотизм, иначе вырастут геймерами и тиктокерами»), женами и матерями погибших, а также создать общественный некоммерческий фонд помощи вернувшимся из зоны проведения спецоперации ребятам.

Между тем

«С Россией стали считаться по-настоящему»

О чем пишут лидеры страны в своих телеграм-каналах:

ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН,

председатель Государственной Думы РФ:

— На Украине новая волна русофобии. Главы областей отчитываются о проделанной работе. В Одесской области изъяли учебники русского языка и литературы, а из образовательной программы убрали всех русских писателей.

В Николаевской — запретили русский язык в школах. Одна из задач специальной военной операции — восстановление прав и свобод граждан, которые хотят говорить на родном языке, изучать его. А жителям Украины не надо спешить выбрасывать учебники по русскому языку. Отложите, пускай полежат до 1 сентября. Чтобы не пришлось потом их искать.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ,

заместитель председателя Совета Безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия»:

— Цели специальной военной операции были объявлены Президентом России и состоят, как известно, в защите граждан Донбасса и денацификации и демилитаризации Украины. Но есть и еще одна задача, которая уже решена. С Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом. А в чем-то и серьезнее, судя по набору санкций. Совсем недавно было иначе. Помню присутствие нашей страны в G8, когда нас просто не звали на встречу «семерки», где обсуждались экономические и подчас оборонные вопросы западных стран. Если с тобой не считаются — дело плохо. Как в детстве, когда в твой двор пришли драться из соседнего. Если ты струсил и свинтил домой, ты никто и больше тебя никуда не позовут. А если ты врезал первым, то шансы отстоять свое становятся существенно выше. Вот так. Именно поэтому так важно, чтобы страну уважали и с ней считались.