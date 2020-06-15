В День России Олег Николаев пообщался с военнослужащими Балтийского флота

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

— Ну как вам служится, ребята? — спросил врио Главы Чувашии у парней в матросской форме по ту сторону экрана.

— Служится отлично! — почти хором сказали молодые моряки — наши земляки, проходящие военную службу на гвардейском ракетном катере «Чувашия». Немного растерявшись от такого внимания со стороны руководства республики, они отвечали скромно и были лаконичны. Тем более что рядом находились не только старшие товарищи — командиры, но и представители командования Балтийского флота и администрации Балтийского городского округа…

Видеомост с нашими земляками, которые сейчас служат в рядах ВМФ на Балтике, состоялся в День России. На видеосвязи были также Герои России генерал-лейтенант Николай Гаврилов и сержант запаса Евгений Борисов, а также председатель чувашского Союза ветеранов ВМФ Владимир Крюковский. С замиранием сердца ждали минуты, чтобы пообщаться в прямом эфире с детьми, родители парней.

Во время видеомоста Олег Николаев сообщил о принятом им решении наградить памятной медалью «100-летие образования Чувашской автономной области» командира гвардейского ракетного катера «Чувашия» Артема Старкова, замкомандира Балтийской военно-морской базы по работе с личным составом Олега Сывука и замкомандира 64-й бригады кораблей охраны водного района по работе с личным составом Айварса Рудзитиса. Кстати, такой же награды удостоился Герой Советского Союза, летчик-космонавт Муса Манаров.

«Рад видеть наших ребят — Евгения, Анатолия, Максима, служащих на корабле, который гордо носит имя «Чувашия». Убежден, что служат достойно и вместе с другими членами экипажа продолжают традиции лучших сынов Отечества. Сыновья Чувашии всегда относились к своему делу ответственно и добросовестно выполняли поставленные задачи», — подчеркнул Олег Николаев и от всей души поздравил с Днем России всех участников видеомоста. И напомнил еще об одном значимом событии: именно в этот день, 12 июня, пять лет назад в Балтийске состоялась торжественная церемония присвоения боевому кораблю «Р-2» имени нашей республики. Так что экипаж гвардейского катера отметил сразу два праздника.

ВЛАДИМИР КРЮКОВСКИЙ, председатель Союза ветеранов ВМФ Чувашии:
«Пять лет назад состоялась торжественная церемония присвоения гвардейскому ракетному катеру наименования «Чувашия». Для «морских волков», а у нас в Чувашии более 20 тысяч ветеранов ВМФ, это хороший повод вспомнить о нашей флотилии. Северные широты бороздит базовый тральщик «Ядрин», на Балтике — гвардейский ракетный катер «Чувашия» и базовый тральщик «Новочебоксарск», до недавнего времени служил пограничный сторожевой корабль «Чебоксары», который скоро прибудет в новый порт приписки — город Чебоксары, станет музеем и центром военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. К слову, решение о передаче корабля городу тоже было принято в День России в 2017 году. Историки рассказывают нам о царской галере «Цивильск», о советском сухогрузе «Алатырь», а на Тихом океане мы гордились большим противолодочным кораблем «Василий Чапаев». Словом, наша республика всегда была представлена на морских рубежах нашей родины».

Командир корабля Артем Старков, поблагодарив за теплые слова и поздравления, согласился с тем, что парни из Чувашии на своем «родном» корабле всегда служат с честью, а домой уходят с хорошими характеристиками. И выразил надежду, что шефские связи будут и дальше поддерживаться и укрепляться.

К слову, дружба эта началась еще до присвоения катеру имени республики. Как рассказал председатель регионального союза ветеранов ВМФ Владимир Крюковский, двустороннее соглашение о взаимодействии между Чувашской Республикой и военной частью, куда входит ракетный катер «Чувашия», было подписано 30 ноября 2014 года. Впервые 11 наших земляков из Аликовского, Комсомольского, Мариинско-Посадского, Чебоксарского и Яльчикского районов приняли присягу в день 20-летия Балтийской военно-морской базы. С тех пор на подшефных кораблях не только служили парни из Чувашии, но и проходили кратковременные стажировки юные патриоты — школьники из нашей республики. А многолетнее сотрудничество превратилось в военно-патриотический проект «Выездная школа юнг на подшефных кораблях ВМФ», который, кстати, в прошлом году Советом отцов при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка был признан одним из лучших в России.

«Первые юнги, проходившие стажировку на наших кораблях, стали офицерами и начали службу в Балтийской военно-морской базе, — отметил Владимир Крюковский. В 128 бригаде надводных кораблей служит мичман Александр Бухачев. В 64-й бригаде охраны водного района — лейтенант Иван Севастьянов. Заканчивают обучение в Балтийском военно-морском институте имени Ф.Ф. Ушакова наша первая ласточка — лучший курсант Ирина Григорьева из Моргаушского района и курсант Егор Михайлов из Чебоксар. Ежегодно 200 молодых ребят военкомат Чувашии направляет служить на Балтийский флот. Лучшие из них попадают на подшефные корабли — ракетный катер «Чувашия» и базовый тральщик «Новочебоксарск».

МУСА МАНАРОВ,
летчик-космонавт СССР, полковник ВВС России, Герой Советского Союза:
«Огромное спасибо за высокую оценку и такую почетную награду. Чувашия, чувашский народ — неотъемлемая часть нашей великой многонациональной Родины. Эти 100 лет — это лишь определенный этап огромного пути, за которым стоит большая история, трудовой народ, настоящие герои… Искренне рад, что мне довелось какое-то время пожить в Чувашии. Это был очень значимый для меня период, тогда я заканчивал школу в Алатыре, думал о поступлении в вуз, определялся с дальнейшим выбором. Это было очень важное для меня время, когда был заложен тот фундамент, который потом позволил мне достичь определенных успехов в жизни».

«Важно, чтобы вами гордились ваши родители, родная республика», — добрые пожелания в адрес ребят прозвучали и от Героев России. Увидев на экране возмужавших сыновей, не сразу справились с нахлынувшим волнением родители.

— Женечка, ты настоящий защитник Отечества! Тебе идет морская форма, — сдерживая слезу, взяла себя в руки мама Галина Ивановна. — Ты молодец! Пусть тебя берегут добродушные синие волны… Большой привет от всего Вурнарского района, твоих братьев и сестер.

— Мы гордимся вами! — подхватила другая мама.

— Я сам три года служил во флоте, на гвардейском эскадренном миноносце «Гремящий», так что все знаю! Попутного ветра, сын! Семь футов под килем! — со знанием дела пожелал благополучного плавания своему сыну папа Евгений Николаевич…

Олег Николаев же поблагодарил мам и пап за то, что воспитали таких замечательных сыновей. Когда общение подошло к концу, родителей ждал подарок — еще несколько свободных минут онлайн-общения с родными сыновьями, уже с глазу на глаз…

МЕЖДУ ТЕМ
ПОЧЕТНАЯ НАГРАДА ДЛЯ ГЕРОЕВ
Перед началом видеомоста с военнослужащими ВМФ врио Главы республики Олег Николаев провел также встречу с Героями России, уроженцами Чувашии генерал-лейтенантом Николаем Гавриловым и сержантом запаса Евгением Борисовым. В режиме видеоконференцсвязи в беседе принял участие и летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Муса Манаров.
«Хочу вас поздравить с Днем России и поблагодарить за героизм и самоотверженность. Уверен, вместе мы сможем сделать много полезного и важного, чтобы Родина и наши соотечественники могли нами гордиться», — отметил Олег Николаев и добавил, что теперь в копилке многочисленных наград чувашских Героев будет еще одна, особенная. Он раскрыл красную коробочку, где находился позолоченный восьмигранник с красно-желтой колодкой — юбилейная медаль в честь 100-летия Чувашской автономии.
«Пусть и не за конкретный подвиг, а за то дело, что вы уже совершили. Сегодня на вашем примере воспитывается наше подрастающее поколение. Даже я, общаясь с вами на расстоянии, чувствую, что эмоционально заряжаюсь!» — признался руководитель региона.
А по признанию Николая Гаврилова, таким источником энергии для него когда-то был первый чувашский космонавт Андриян Николаев. «Он показал нам, молодым, дорогу в небо, в космос!» — сказал авиатор. Олег Николаев же согласился, что и он в юности мечтал стать космонавтом, впрочем, как и другие чувашские мальчишки и девчонки…
Юбилейной медали удостоился и уроженец Чувашии, Герой России, космонавт-испытатель Николай Бударин, который, увы, не смог принять участие во встрече. Почетная награда будет также передана и командиру гвардейского ракетного катера «Чувашия» Артему Старкову.

 

 

Фото cap.ru:

Общение в режиме видеосвязи с чувашскими ребятами, служащими на подшефных кораблях, похоже входит в традицию. Напомним, такой же видеомост с членами экипажей ракетного катера «Чувашия» и базового тральщика «Новочебоксарск» состоялся этой зимой 24 февраля. Тогда Олег Николаев поздравлял наших ребят с Днем защитника Отечества, а в этот раз — с Днем России.

Опубликовано: 16 июня 2020 г.


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