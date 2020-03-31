Призывники отправятся в войска после проверки на коронавирус

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В армию служить идут по плану, но из-за пандемии – не раньше мая

 

В России стартовал весенний призыв на срочную военную службу. До 15 июля в армию должны отправить 135 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет. Соответствующий указ подписал Президент страны Владимир Путин. Напомним, ранее допускался перенос сроков призыва из-за ситуации с коронавирусом, но как, отметил позднее министр обороны Сергей Шойгу, переноса не будет, однако перед отправкой в войска призывников проверят на вирус.

Все меры профилактики по предупреждению коронавирусной инфекции будут строго соблюдены при прохождении призывниками медкомиссии и отправке их в войска, заверил и военный комиссар республики Александр Мокрушин на недавней пресс-конференции. По словам военкома, новобранцев Чувашии будут проверять тепловизорами, которые в настоящий момент уже закупаются. На сборном пункте предусмотрен жесткий контроль: одновременно здесь смогут находиться не более полсотни человек.

Однако стоит отметить, что в этом году с выдачей повесток военкомат торопиться не будет. «Отправка призывников, в отношении которых будет принято решение призвать в армию, планируется не ранее 20 мая, — сообщил корреспонденту «СЧ» начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Чувашии Сергей Козюра. — Но до этого будет вестись большая работа призывных комиссий: ребят будут вызывать на мероприятия, связанные с призывом, на медицинские осмотры, проведение профотбора». Как правило, комиссии и принимают решения, кто идет в армию, а кому положена отсрочка. Однако, по словам Сергея Козюры, в соответствии с последними указаниями руководства работа призывных и медицинских комиссий временно приостановлена до 13 апреля. Далее военкомат будет смотреть по ситуации. В любом случае всю информацию о том, когда нужно прибыть на мероприятия по призыву, до будущих новобранцев обязательно доведут

Этой весной, согласно установленной штабом Центрального военного округа норме призыва, республика должна отправить в армию 1318 человек. Большинство из них будут служить в Вооруженных силах Минобороны России: 935 ребят направят в сухопутные войска, 123 новобранца готовы принять военно-космические силы, 62 бойца пополнят ряды десантников, и столько же человек примет флот. Кроме того , 77 парней из Чувашии направят в войска Нацгвардии.

СПРАВКА «СЧ»
Как сообщает «Российская газета», хотя случаев заболевания коронавирусом в армии не зарегистрировано, там предприняли серьезные профилактические меры. Во всех ведомственных учебных заведениях, воинских частях и учреждениях проводят регулярные проверки здоровья военнослужащих и гражданского персонала. В армии и на флоте создан запас медицинских изделий, средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.
Опубликовано: 1 апреля 2020 г.


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