Выездная проверка подтвердила недочеты в работе администрации Ядринского района

Рабочая группа республиканского оперативного штаба по борьбе с COVID-19 выехала в Ядринский район не для разгрузки от столичной суматохи — руководителю группы вице-премьеру правительства Чувашии Алле Салаевой и двум отраслевым министрам Владимиру Степанову и Михаилу Анисимову (Минздрав и Мининформполитики) предстояло по поручению врио Главы Олега Николаева на месте выяснить причину роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в этом районе. Как показала поездка, причин оказалось несколько.

Серьезный разговор с ответственными за соблюдение особых правил в период пандемии начался ранним утром с отчета о «проделанной работе» местных чиновников. Ими было заявлено, что только в городе, якобы, числилось 20 мобильных групп, отслеживающих работу торговли, парикмахерских, предприятий и организаций и соблюдение ими масочного режима, повсеместной дезинфекции.

А в администрации района сообщили, что работали только две «бригады»: одна состояла из своих работников, другая — из сотрудников ОМВД, центральной районной больницы и центра санитарной эпидемиологии. Более того они еще и дежурили не так регулярно — всего лишь 2-3 раза.

Появились вопросы у рабочей группы и к районным специалистам Роспотребнадзора, которые так и не выявили в самом начале пандемии лиц, с которыми контактировали первые заболевшие жители района. В результате вместо полагающейся по указу врио Главы Чувашии самоизоляции люди ходили по улицам и заражали других.

Подозрения, что отчет состоял из приписок, не имеющих с реальностью ничего общего, подтвердился в ходе незапланированного рейда по трем торговым точкам. Проверка показала, что продавцы не меняют маски, дезинфицирующие растворы разбавляются до такой степени, что спиртосодержащих веществ там практически не остается, дистанция между покупателями не соблюдается…

СПРАВКА «СЧ» Наибольшее число заболеваний в Ядринском районе среди взрослого населения зарегистрировано в возрастной группе 40-49 лет. Более чем в 80% случаев заболевания отмечается наличие контакта с известным источником инфекции, при этом большее число случаев заражения (более 48%) приходится на контакт в семье или близком окружении. Около 30% случаев инфицированных выявлено при подозрении на новую коронавирусную инфекцию COVID-19

Валерий Львов

Фото: Рабочая группа проверила и торговые предприятия.