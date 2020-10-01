Комплексная программа социально-экономического развития Аликовского района на 2020-2025 гг.

Утверждена постановлением администрации Аликовского района от 9 июля 2020 г. № 676

Основные цели и задачи реализации комплексной программы социально-экономического развития Аликовского района

Главная цель развития любой территории состоит в обеспечении достойного уровня жизни местного населения через обеспечение его социальными услугами на уровне, соответствующем принятым в обществе социальным стандартам.

Обеспечение населения качественными социальными услугами возможно только на основе здоровой, динамично развивающейся экономики. Это является необходимым условием выполнения муниципалитетом своих функций и обязательств перед гражданами.

Основными целями программы являются:

— повышение уровня и качества жизни населения;

— обеспечение высоких темпов экономического роста;

— формирование благоприятных условий жизнедеятельности.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

— повышение материального благосостояния;

— обеспечение доступности качественного образования;

— улучшение состояния здоровья населения и развитие здорового образа жизни;

— развитие культурного и духовно–нравственного потенциала;

— развитие инвестиционной деятельности;

— повышение эффективности агропромышленного комплекса;

— формирование делового климата для развития предпринимательства;

— развитие потенциала транспортной инфраструктуры;

— повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды;

— повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОВОДИМОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

В современных условиях развитие муниципального образования Аликовского района зависит от полноты использования его экономического потенциала. Активизация инвестиционной деятельности способствует подъему и дальнейшему развитию экономики, с помощью инвестиций создаются новые предприятия и, соответственно, дополнительные рабочие места, расширяются действующие производства, обеспечивается освоение и выход на рынок новых видов товаров и услуг.

Инвестиции являются важнейшим средством структурного преобразования социального и производственного потенциала района, поскольку благодаря инвестиционным вложениям развиваются производство и сфера услуг, активизируется строительство, расширяются ассортимент продукции, работ, создаются новые рабочие места, обустраиваются территории, пополняются налоговые поступления в бюджеты различных уровней, которые в дальнейшем направляются на решение социальных проблем и т.д. В то же время дефицит инвестиционных ресурсов остается одной из главных проблем муниципалитета. В настоящее время на механизм инвестиционного процесса оказывает негативное влияние недостаток финансовых ресурсов предприятий, высокая стоимость оборудования, строительных работ и др.

Как правило, инвестиционные ресурсы направляются в те отрасли, предприятия, которые располагают условиями для производства конкурентной продукции, имеют меньшие риски и при прочих равных условиях более развитую производственную инфраструктуру.

В связи с этим считаем одной из главнейших задач — создание на территории района благоприятных условий для развития деятельности и деловой активности всех субъектов хозяйственной деятельности, особенно представителей малого и среднего бизнеса.

Преимуществ в Аликовском районе практически нет никаких. Железнодорожные станции грузового и пассажирского транспорта находятся в 35–60 км. Район не граничит со странами ближнего зарубежья. Все грузовые операции осуществляются посредством автотранспорта.

Но несмотря на многочисленные проблемы, район обладает существенным потенциалом для увеличения производства сельскохозяйственных культур, развития молочного и мясного животноводства. Значительный потенциал имеется также для развития овощеводства открытого и закрытого грунта, производства экологически чистой продукции. Реализация имеющегося потенциала возможна лишь на основе технического перевооружения сельскохозяйственной отрасли, ускоренного внедрения малозатратных ресурсосберегающих технологий, специализации и кооперации предприятий.

Наиболее перспективным является формирование на базе агропромышленного комплекса района современной инновационно-производственной структуры. Это обеспечит создание новых высокотехнологичных производств, приток в сельскохозяйственную отрасль района крупных инвестиций и квалифицированных специалистов, высокую занятость сельского населения.

Необходима существенная реорганизация и модернизация агропромышленного комплекса, создание производственных кластеров, включающих наряду с производством сельскохозяйственной продукции предприятия по ее хранению, переработке и выпуску конкурентоспособной продукции. Необходимо также создать собственные торговые и сбытовые сети, в том числе за пределами района, создание межрайонных сетей и структуры, объединяющие финансовые, научные и информационные ресурсы.

В районе остро стоят проблемы полного обеспечения молодых семей жильем, недостаточность свободных мест в детских дошкольных учреждениях. Требует решения проблема благоустройства населенных пунктов района.

В будущем планируется поддерживать проекты, реализация которых позволит увеличить объемы главным образом сельскохозяйственного производства и АПК в целом, промышленного производства, строительного комплекса, решить социальные проблемы, увеличить поступления в консолидированный бюджет района.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Повышение эффективности производства позволит обеспечить конкурентоспособность продукции, значительно повысить ее качество и перейти к возможностям развития производства более высоких пределов.

Промышленность

Реализация мероприятий в рамках данного направления нацелена на формирование и развитие обрабатывающей промышленности в экономике района, обеспечивающей стабильные рабочие места, повышение налогооблагаемой базы и стимулирование развития экономики района.

Реализация данного направления предполагает решение следующих задач:

— развитие промышленных предприятий, активно использующих местные ресурсы и обеспечивающих формирование новых рабочих мест;

— эффективное использование природного ресурсного потенциала территории;

— развитие производственной инфраструктуры района.

Реализация данного направления приведет к следующим результатам:

— развитию предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, строительству и производству строительных материалов, обеспечивающих укрепление экономической базы района и формирование новых рабочих мест;

— созданию производственно-сбытовой инфраструктуры;

— созданию условий для привлечения инвестиций на территорию района;

— созданию условий для увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от организации промышленного производства на территории Аликовского района.

СПРАВКА Промышленный потенциал Аликовского района представлен в основном швейным производством Аликовского РПО ЧПС, производством пищевых продуктов ООО «Аликовский плодокомбинат» и производством и распределением тепла и воды ООО «УК «Жилище», распределением электроэнергии ООО «Тепловодоканал».

Сельское хозяйство

Динамика развития агропромышленного комплекса на период до 2020 года будет формироваться под воздействием различных факторов. С одной стороны, окажут влияние меры, которые были приняты в последние годы по повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой — сохраняется сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность проявления рисков для устойчивого и динамичного развития аграрного сектора экономики.

Агропромышленный комплекс района будет развиваться под воздействием мер по повышению устойчивости агропромышленного производства, способствующих его росту. Это:

— увеличение объемов и направлений государственной поддержки;

— внедрение новых инновационных технологий в сельскохозяйственное производство и приобретение энергоресурсосберегающей техники;

— более полное использование имеющегося природно–экономического потенциала для производства конкурентоспособной продукции;

— расширение агропродовольственного рынка.

В растениеводстве прирост продукции будет обеспечен за счет развития следующих направлений: поддержание почвенного плодородия (сохранение, воспроизводство и рациональное использование плодородия земель сельскохозяйственного назначения), агрохимические и мелиоративные мероприятия, применение минеральных удобрений и средств защиты растений, биологизация земледелия, освоение новых технологий выращивания сельскохозяйственных культур, расширение посевных площадей под высокоурожайными сортами гибридов.

В животноводстве наращивание объемов производства мяса, молока будет обеспечено за счет улучшения генетического потенциала животных.

Производство экологически безопасной сельскохозяйственной продукции и продовольствия является перспективным направлением развития АПК, в районе имеются все предпосылки для рынка экологически безопасных продуктов и технологии, способствующие повышению конкурентоспособности района.

ПРОБЛЕМЫ

— Низкий уровень закупочных цен на продукцию сельского хозяйства на фоне постоянно растущих цен на энергоносители и расходные материалы;

— ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей на рынок в условиях слаборазвитой логистики, кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции;

— наличие неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения;

— недостаточные темпы внедрения энергосберегающих инновационных технологий в производство пищевых продуктов на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности;

— отток трудоспособного населения, особенно молодежи;

— отсутствие автомобильных дорог к производственным объектам.

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Значительную роль в развитии конкурентоспособной экономики играет малое предпринимательство, поэтому поддержка малого и среднего бизнеса является одной из наиболее важных задач. В Аликовском районе действует подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Аликовском районе Чувашской Республики» муниципальной программы «Экономическое развитие Аликовского района Чувашской Республики», утвержденная постановлением администрации Аликовского района от 11.12.2018 года № 1379, в которой достаточно подробно и широко описаны все необходимые мероприятия в этой сфере, касающиеся совершенствования нормативно-правовой базы, финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки, поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, поддержки в области инноваций и промышленного производства, ремесленничества, поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, поддержку субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность.

ПРОБЛЕМЫ

— Не полностью освоен малым бизнесом потенциал района в сфере народного прикладного искусства. У данной отрасли есть перспективы, чему способствует возрастающий спрос на товары ручной работы из натуральных материалов.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВКЛЮЧАЯ УСЛУГИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Повышение качества социальных услуг является важнейшим направлением для сохранения и развития человеческого капитала.

Качественное развитие социальной сферы предусматривает реализацию мероприятий в области образования и учебного процесса, медицинского обслуживания, культурно-досуговых и спортивно-физкультурных услуг.

Обеспечение быстрого, удобного и экономически эффективного процесса оказания государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам, другим хозяйствующим субъектам за счет реализации принципа «одного окна».

Образование

Необходимым условием для формирования инновационной экономики является модернизация системы образования, являющейся основой динамичного экономического роста и социального развития общества, фактором благополучия граждан и безопасности страны.

Возможность получения качественного образования продолжает оставаться одной из наиболее важных жизненных ценностей граждан, решающим фактором социальной справедливости и политической стабильности.

Развитие системы образования Аликовского района в 2017-2019 годах осуществлялось в соответствии с главной стратегической целью — обеспечение устойчивого развития образования, его доступности, качества, создание безопасной среды для обучающихся.

В результате в районе сложилась структура управления системой образования, обеспечивающая ее стабильное развитие на основе программно–целевого подхода.

Организационной основой осуществления муниципальной политики в области образования является муниципальная программа «Развитие образования в Аликовском районе» до 2035 года, утвержденная постановлением администрации Аликовского района от 11.12.2018 года за № 1381, основной целью которой является обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной профессиональной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции.

Оценка эффективности реализации программы проводится на основании следующих показателей:

удовлетворенность населения качеством общего образования — 85 процентов от числа опрошенных к 2026 году;

обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях к 2026 году — 1054 места на 1000 детей;

доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций к 2026 году — 100%;

удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях к 2026 году — 100%;

доля детей и молодежи, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи 5–18 лет к 2026 году — 80%;

охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного образования к 2026 году — 90%;

доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) — 100%;

доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций — 1,25%;

доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), выявленных на территории Аликовского района, — 98,98%;

соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы работников общеобразовательных организаций в Чувашской Республики — 100%;

соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Аликовском районе Чувашской Республики и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Чувашской Республике — 100%;

соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в Чувашской Республике — 100%;

удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций — 13,9%;

доля детей с инвалидностью и ОВЗ, осваивающих дополнительные обще-образовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, — 84%;

количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий по развитию молодежного предпринимательства, — 50;

количество добровольческих (волонтерских) объединений — 15 ед.;

удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих учебные здания с износом 49 процентов и ниже, в общем количестве общеобразовательных организаций к 2026 году — 100%.

Здравоохранение

Ценность здоровья в системе приоритетов общества растет, благодаря развитию медицинских технологий существенно повышаются возможности реально влиять на показатели здоровья населения. Но система здравоохранения пока еще не обеспечивает достаточность гарантий медицинской помощи, ее доступность и высокое качество.

Недостаточное оснащение лечебно-профилактических учреждений диагностическим и другим медицинским оборудованием существенно осложняет работу всего здравоохранения района в целом, формирует недовольство населения из-за очередей к специалистам, а также на ряд диагностических исследований, что, в свою очередь, сказывается на качестве медицинской помощи.

Основным направлением развития системы здравоохранения Аликовского района является повышение уровня здоровья населения и обеспечение прав граждан на получение качественной и доступной медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи.

Важным направлением является реализация мероприятий по снижению заболеваний социального характера, инвалидизации и смертности в трудоспособном возрасте. Кроме этого, существенное значение имеет обеспечение раннего выявления заболеваний социального характера, современного уровня диагностики и лечения больных посредством внедрения новейших медицинских технологий.

Культура

Ведущая роль в формировании человеческого капитала, создающего экономику знаний, отводится сфере культуры, переход к инновационному типу развития экономики требует повышения профессиональных требований к кадрам, включая уровень интеллектуального и культурного развития, возможного только в культурной среде, позволяющей осознать цели и нравственные ориентиры развития общества, по мере развития личности растут потребности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей. Необходимость в удовлетворении этих потребностей, в свою очередь, стимулирует развитие рынка услуг в сфере культуры.

Реализация мероприятий в сфере культуры будет направлена на:

— привлечение молодых специалистов в сферу культуры;

— увеличение темпов капитального ремонта зданий учреждений культуры, оснащение их современной аппаратурой, сценическими костюмами и одеждой;

— сохранение и развитие народного творчества;

— обновление и построение новых современных стационарных экспозиций, специализированных фондовых и экспозиционно-выставочных оборудований.

ПРОБЛЕМЫ

Недостаточная деятельность по сохранению и развитию народного творчества. Данная проблема обусловлена сокращением традиционных народных промыслов, активной миграцией населения и уходом из жизни непосредственных носителей традиционной культуры. Отсутствие транспортных средств (автобусов) препятствует активизации межрегионального, межрайонного взаимодействия, поддержке и организации выездов самодеятельных творческих коллективов, обмену опытом, оживлению культурных связей. Из 115 населенных пунктов Аликовского района только 32 имеют стационарные здания учреждений культуры. Из-за отсутствия зданий и специализированного автоклуба население этих населенных пунктов (особенно в осенне-зимнее время) не охвачено культурным обслуживанием.

Физическая культура и спорт

В развитии общества, его духовного и физического здоровья значительную роль играют физическая культура и спорт. Уровень развития и доступности спорта и физической культуры является заметным социальным фактором, определяющим общее качество и уровень комфортности среды обитания людей. При этом важнейшим фактором является уровень доступности спортивных занятий вне зависимости от места проживания или уровня доходов населения.

Для достижения обозначенных задач на территории района реализуется муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Аликовском районе» до 2035 года (утвержденная постановлением администрации от 11.12.2018 г. № 1380).

Основной задачей в дальнейшем развитии физической культуры и спорта является:

— расширение возможностей граждан заниматься физической культурой и спортом независимо от их доходов и благосостояния. Для этого необходимо обеспечить содержание физкультурно-оздоровительных сооружений в надлежащем техническом состоянии, развитие секций и кружков по военно-прикладным видам спорта, создание и обеспечение работы спортклубов, молодежных творческих клубов и объединений по различным направлениям для юношей и девушек.

Не менее важным направлением развития физической культуры и спорта в Аликовском районе является популяризация занятий физкультурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни. Для реализации этой задачи необходимо регулярное проведение широкого спектра спортивно-массовых мероприятий с участием всех возрастных групп населения. Это ежегодные районные турниры по зимним и летним видам спорта, спартакиады для дошкольников, школьников, студентов, работающего населения и пенсионеров и профессиональные соревнования по хоккею, волейболу, плаванию, боксу и другим видам спорта с привлечением команд других районов.

Проведение регулярных спортивных мероприятий должно сопровождаться просветительскими мероприятиями в образовательных учреждениях Аликовского района, посвященными пропаганде здорового образа жизни и необходимости занятий спортом с привлечением к их проведению известных в Аликовском районе спортсменов и тренеров.

Важную роль в развитии физкультуры и спорта играет строительство в текущем году плавательного бассейна при ФСК «Хелхем» в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», проектной стоимостью 113,5 млн руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Основным направлением качественного развития жилищно-коммунального хозяйства является оптимизация муниципальных расходов на коммунально-бытовое обслуживание в сочетании с совершенствованием качества условий проживания населения. Главными приоритетами в сфере коммунально-бытового обслуживания являются модернизация основных фондов предприятий отрасли, внедрение ресурсосберегающих технологий, обеспечение населения качественной питьевой водой, увеличение доли благоустроенного жилого фонда.

Значительное негативное воздействие на водные объекты оказывает сброс недостаточно очищенных сточных вод после очистных сооружений. Наиболее распространенными загрязняющими водные объекты веществами являются фенол, фторид-анион, легкоокисляющиеся органические вещества по величине БПК5, соединения меди, марганца, цинка, железа и никеля.

Всего на территории района имеется 2 биологических очистных сооружения. Биологические очистные сооружения с. Аликово морально устарели и в значительной мере изношены, работают с перегрузкой и не обеспечивают эффективную очистку сточных вод с. Аликово, что способствует загрязнению р. Аба-Сирьма и вызывает необходимость проведения реконструкции очистных сооружений.

В рамках регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» в 2021 году планируется реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Аликово производственной мощностью до 400 м3/час, проектной стоимостью 41,4 млн руб.

В целях восстановления плодородия земельных участков под несанкционированной свалкой посредством приведения их в состояние, пригодное для использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения последствий загрязнения почвы, восстановления плодородного слоя почвы, в 2017 году заключен муниципальный контракт за № 12 на выполнение проектно-изыскательских работ для объекта «Рекультивация земельного участка, нарушенного при размещении свалки ТКО в с. Аликово» с ООО «Научно-проектная организация «Проектор». В рамках региональной программы «Чистая страна» национального проекта «Экология» в текущем году выполняются мероприятия по рекультивации свалки на сумму 25,9 млн руб. Также предусматриваются ликвидация несанкционированных свалок в населенных пунктах, благоустройство территорий населенных пунктов и кладбищ.

ПРОБЛЕМА

Село Аликово и ряд деревень недостаточно обеспечены ресурсами пресных подземных вод. Отсутствуют утвержденные эксплуатационные запасы подземных вод. Подземные источники не обеспечивают население водой питьевого качества в достаточном объеме. В результате нарушений правил санитарной охраны водоисточников, частично из-за отсутствия водоочистных сооружений, качество питьевой воды во многих населенных пунктах не удовлетворяет гигиеническим нормативам. В настоящее время из 115 населенных пунктов Аликовского района не обеспечено централизованной системой водоснабжения 67, в том числе крупные населенные пункты численностью от 300 до 500 человек. Обеспеченность населения централизованной системой водоснабжения 67,1%. Всего источников водоснабжения (скважины) 57 шт., водопроводная сеть (объектов) 48 шт. протяженностью 107,6 км.

С целью обеспечения населения Аликовского района питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве, улучшения качества жизни и состояния здоровья населения, восстановления, охраны и рационального использования источников питьевого водоснабжения, в рамках реализации мероприятий «Устойчивое развитие сельских территорий» в период 2019-2020 гг. предусмотрено строительство водопроводной сети в с. Яндоба и д. Синькасы 5,187 км на сумму 14,1 млн. рублей.

В рамках регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» в 2021-2023 годах будет осуществлено строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах с водопроводными сетями: в Аликовском сельском поселении на сумму 28,0 млн руб.; в Большевыльском сельском поселении на сумму 23,9 млн руб.; в Питишевском сельском поселении на сумму 30,09 млн руб., Ефремкасинском сельском поселении на сумму 29,0 млн руб.; Таутовском сельском поселении на сумму 26,6 млн руб.; Шумшевашском сельском поселении на сумму 34 млн руб.; Яндобинском сельском поселении на сумму 22,7 млн руб.; Раскильдинском сельском поселении на сумму 22,7 млн руб.

Жилье

Основной целью мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, является обеспечение жильем категорий граждан, не обладающих достаточными собственными средствами.

Основными направлениями реализации органами местного самоуправления Аликовского района активной жилищной политики являются:

— переселение граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, в жилые помещения, отвечающие установленным санитарным, техническим и иным требованиям;

— предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, признанным в установленном порядке малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях;

— предоставление субсидий для приобретения жилых помещений молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях.

В целом, обозначенные направления уже сейчас реализуются в рамках действующей на территории района муниципальной программы «Обеспечение граждан Аликовского района Чувашской Республики доступным и комфортным жильем», утвержденной постановлением администрации Аликовского района от 11.12.2018 года № 1371 (с изменениями и дополнениями).

Учитывая важность мероприятий по обеспечению доступным жильем граждан Аликовского района, в т.ч. малоимущих и социально незащищенных, в среднесрочной перспективе целесообразным является сохранение содержания и объемов финансирования действующих мероприятий в сфере жилищной политики и продление сроков их реализации.

УСИЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ И КОМФОРТНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В целях реализации федеральных законов «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха», «Об отходах производства и потребления», «Об особо охраняемых природных территориях»; Экологической доктрины Российской Федерации; законов Чувашской Республики «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года», «Об обеспечении экологической безопасности в Чувашской Республике», «О природопользовании в Чувашской Республике» в районе разработана муниципальная программа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности в Аликовском районе Чувашской Республики».

В настоящий период благодаря проводимой экологической политике и осуществлению природоохранных мероприятий экологическая обстановка характеризуется как устойчивая. Но тем не менее снижается качество атмосферного воздуха. Имеющиеся очистные сооружения в основном не обеспечивают очистку сточных вод до нормативных уровней, так как морально устарели и изношены, что негативно сказывается на состоянии водных объектов, стоит проблема загрязнения отходами производства и потребления, недостаточного количества объектов размещения отходов.

Одними из важнейших направлений деятельности администрации Аликовского района являются мероприятия экологического характера: охрана окружающей среды, обеспечение экологической безопасности населения, реализация прав граждан на здоровую среду обитания, чистый воздух, чистую воду, получение достоверной экологической информации от органов местного самоуправления.

Экологическая обстановка на территории в силу относительной удаленности от крупных промышленных комплексов достаточно благоприятная.

В прогнозируемом периоде основными направлениями деятельности по обеспечению экологической безопасности будут:

— снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

— мероприятия по охране объектов ООПТ и сохранения биологического разнообразия;

— нормализация экологической обстановки и создание благоприятной окружающей среды;

— формирование экологической культуры, развитие экологического туризма. Разработка туристических маршрутов, создание оздоровительной базы отдыха.

— обеспечение населения питьевой водой нормативного качества.

При разработке проектов строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры села будут предусматриваться меры по защите окружающей среды, что позволит исключить применение в жилищном строительстве экологически вредных материалов, а использование легких современных конструктивных материалов приведет к снижению энергозатрат на их производство, транспортировку и монтаж.