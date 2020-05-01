На въезде в Ядрин появились пропускные пункты

А глава администрации района ушел в отставку

В Ядринском районе усилены меры санитарного контроля. Связано это с печальным рекордом по коронавирусу — на прошлой неделе заболеваемость в районе в четыре раза превысила среднереспубликанский показатель.

26 мая врио Главы Чувашии подписал указ, в котором по пунктам прописаны ограничительные меры для района-«рекордсмена». В этот же день, как уже сообщала «СЧ», в Ядрине побывала рабочая группа при оперативном штабе по борьбе с коронавирусом во главе с заместителем председателя правительства республики Аллой Салаевой и министром здравоохранения Владимиром Степановым. Члены рабочей группы обнаружили немало нарушений в сфере торговли, выяснилось, что и дезинфекция подъездов велась не должным образом.

Поэтому было принято решение усилить контроль в Ядринском районе — в частности, ограничить передвижение транспортного сообщения в городе и за его пределами, строже следить за тем, как проводится обработка подъездов жилых домов. Кроме того, согласно указу врио Главы республики, в Ядрине и районе приостановлена торговля на розничных рынках, ярмарках и вне торговых объектов на улице, до особого распоряжения закрыты и местные парикмахерские.

Сейчас при въезде в Ядрин установлены два контрольно-пропускных пункта. Сотрудники МВД и местные чиновники напоминают водителям и пассажирам про особый санитарно-эпидемиологический режим. Без проблем заехать в город могут только люди с ядринской пропиской и те, кто работает на предприятиях непрерывного цикла. А вот гражданам, приезжающим из других регионов, выдается уведомление о режиме самоизоляции — его они обязаны соблюдать в течение 14 дней. Машины же, следующие транзитом через Ядрин, дежурные на КПП отправляют в объезд.