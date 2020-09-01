Бассейн в Аликово откроется в этом году

Плавать в любое время года скоро смогут жители Аликовского района. В райцентре продолжается строительство 25-метрового бассейна с четырьмя плавательными дорожками.

Возводить его начали нынешней весной в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Как уже сообщала «СЧ», в мае на объекте, где только-только стартовали строительные работы, побывал руководитель республики Олег Николаев. Он поручил руководству района взять под личный контроль строительство плавательного сооружения. «Аликовский район на сегодняшний день один из немногих, где нет бассейна, — отметил тогда Олег Николаев. — И жители района с нетерпением ждут его появления».

По контракту срок сдачи бассейна запланирован на ноябрь. На прошлой неделе ход его строительства проинспектировал министр физической культуры и спорта республики Василий Петров. Представитель фирмы-подрядчика сообщил, что на данный момент общестроительные работы на объекте выполнены на 40%. Закончено, в частности, устройство дренажной системы, фундамента и основания чаши бассейна, завершается кирпичная кладка стен и перегородок двухэтажной части административного здания, ведется установка металлического каркаса бассейна… В октябре запланированы внутренние отделочные работы, а уже в ноябре бассейн должен быть готов к вводу в эксплуатацию. Василий Петров обратил внимание на то, что, к сожалению, работы на объекте ведутся с небольшим отставанием. Но при стабильной работе строителей можно выйти на плановый график.

Фото cap.ru

Бассейн возводится рядом с детско-юношеской спортивной школой «Хелхем» и будет соединен с ней теплым переходом. Как сообщают в Минспорта Чувашии, новый спортивный объект будет адаптирован для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья.