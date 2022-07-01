За год в Чувашии количество объектов недвижимости без правообладателей сократилось на 20 тысяч

Закон о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости (518-ФЗ) вступил в силу год назад. Он наделил органы государственной власти и местного самоуправления правом самостоятельно выявлять и уточнять информацию о хозяевах различной недвижимости: земельных участков, зданий, сооружений, квартир, которыми граждане стали владеть до 1998 года — до вступления в силу закона о регистрации прав.

До этого каждое территориальное Управление Росреестра провело тщательный анализ сведений в Едином государственном реестре недвижимости и подготовило списки объектов, по которым муниципалам предстояло провести работу. Местные власти запрашивали сведения, которые помогали им найти собственников имущества, из архивов уполномоченных органов, у нотариусов, из ЗАГСов, Пенсионного фонда, налоговой службы. Пусть не сразу, но дело сдвинулось, и региональные реестры стали пополняться необходимыми данными.

Также закон предусматривает возможность в упрощенном порядке снимать с кадастрового учета объекты, прекратившие существование. В Чувашии уже снят с учета 951 объект. В то же время закон не запрещает владельцам недвижимости самостоятельно подавать документы на регистрацию прав, возникших до 1998 года. При этом госпошлина за это регистрационное действие не взимается. В нашем регионе такой возможностью воспользовались 4134 правообладателя.

«На сегодня в Чувашии почти 22 процента объектов недвижимости в ЕГРН находятся без зарегистрированных прав, — поясняет заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Евгений Дубов. — Из-за отсутствия в реестре сведений о правах ранее учтенных объектов невозможно установить полные и достоверные сведения обо всей недвижимости, находящейся в республике. Новый закон позволяет это исправить, а также исключить из ЕГРН неактуальные данные об объектах, прекративших существование. Эта информация важна как для органов власти, так и для самих собственников, обеспечивая им защиту прав, а также ограждая от имущественных споров и от мошенников».