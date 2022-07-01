«Дачная амнистия 2.0» стартует раньше

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе срока вступления в силу «дачной амнистии» с 1 сентября на 1 июля 2022 года. Закон продлевает оформление садовых и жилых домов в упрощенном порядке.

Но самое значимое в этом законе — он дает возможность оформить право на землю и жилой/садовый дом тем, кто на протяжении многих десятилетий даже в судебном порядке не мог узаконить свои имущественные права, поскольку не было документа на земельный участок. А если нет прав на землю, значит, нет прав и на постройки на этой земле. Граждане, имеющие частные домовладения в городах или поселках, построенные до 14 мая 1998 года, теперь смогут при соблюдении определенных требований оформить право на дом и землю.

Чтобы воспользоваться «Дачной амнистией 2.0» (так ее окрестили в народе) и узаконить права на землю, необходимо обратиться в муниципалитет с заявлением об оформлении земельного участка, приложив схему его расположения и любой документ, подтверждающий владение домом. Таким документом может быть, к примеру, договор на подключение дома к коммунальным сетям (электричество, отопление, водоснабжение), документ, подтверждающий прописку в домовладении до 14 мая 1998 года, паспорт БТИ, выданный до 1 января 2013 года. Приватизация земельных участков в данном случае осуществляется бесплатно.

«Дачная амнистия» будет действовать до 1 марта 2031 года.