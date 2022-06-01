Программирование все популярнее среди выпускников Чувашии

Республике нужны IT-специалисты

Все больше выпускников нашей республики выбирают информатику в качестве дополнительного государственного экзамена. Ведь высокие баллы по этому предмету обещают большие перспективы в будущем, профессиональную востребованность и высокую оплату труда.

В этом году экзамен по информатике сдали более половины девятиклассников Чувашии. Больше становится и тех, кто выбирает ЕГЭ по этому предмету. Если в прошлом году информатику и ИКТ сдали 14,2% выпускников республики, нынче эти испытания прошли почти в два раза больше одиннадцатиклассников. Популярность IT-направления среди школьников, которые определяются с будущей профессией, понятна: выбор этого предмета в качестве экзамена и успешная его сдача открывает дорогу во все вузы на профильные специальности по программированию.

КРИСТИНА МАЙНИНА,

руководитель Минцифры Чувашии: «Нехватка IТ-специалистов — актуальная проблема для Чувашии. Бюджетные места на «цифровых» факультетах позволят решить проблему оттока молодежи и устранить кадровый дефицит в регионе. Молодые и амбициозные IT-специалисты республике нужны».

Как сообщили в Минцифры Чувашии, в 2022 году в вузах республики доступны около 400 бюджетных мест для обучения по IT-направлениям по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета. Так, Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова планирует принять 316 человек, Чебоксарский институт (филиал) Московского политеха — 50, а Волжский филиал МАДИ готов принять на бюджет 30 новых студентов.

Всего же, по данным Минцифры России, в вузах страны по федеральному проекту «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» выделено 90 тыс. бесплатных мест для обучения по IT-специальностям. Возможность поступать на «бюджет» по этим направлениям расширилась благодаря поручению Президента России Владимира Путина. За три года реализации федерального проекта на «цифровые» направления принято 226 тыс. студентов, половина из них — в прошлом году.

Как рассказали «СЧ» в Министерстве цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии, документы в вузы удобно подавать дистанционно через суперсервис «Поступление в вуз онлайн», что позволяет молодежи экономить время. Такой услугой, кстати, уже воспользовалось свыше 50 тыс. российских абитуриентов.