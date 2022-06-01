30 июня Росреестр проконсультирует граждан по вопросам дачной и гаражной «амнистий»

Участниками встречи станут не только специалисты органа регистрации, но и представители администрации Чебоксар и кадастровый инженер. «Гаражная амнистия» действует с 1 сентября 2021 года, но по-прежнему вызывает живой интерес у населения. В ходе встречи вы сможете задать интересующие вас вопросы по регистрации прав собственности на гаражи и земельные участки под ними всем представителям, задействованным в процедуре оформления недвижимости.

Вы также сможете получить разъяснения по «дачной амнистии 2:0», которая начнет действовать с 1 июля 2022 года. Именно с этой даты у граждан, которые много лет живут в индивидуальных жилых или садовых домах, появится возможность легализовать свои имущественные права.

Прием граждан состоится с 15 до 17 часов по адресу: г. Чебоксары, ул. Ленинградская, 36 (здание МФЦ, 2-й этаж, вход со стороны Президентского бульвара). Консультации будут оказаны бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт, а также имеющиеся документы на объекты недвижимости.